陈 源

原标题：减掉的是负担 提升的是质量

这一年，我们减了校内学生的作业，减了课外学科培训的繁重任务，也“捡”回了学生的幸福童年，“捡”起了老师们的思考和教学的改革。学期结束，学生收获了知识的增长，也收获了对未来学习生活的动力和期望。

向教研要方向

我所在的北京师范大学南山附属学校为十二年一贯制学校。学校着力于贯通培养。而随着“双减”的到来，幼小衔接、小初衔接的内容和形式上都产生了一定的变化。

老师们在协同教研中，大胆发表自己的建议，分析如今小学语文课堂中需要改进和提升的地方。大家普遍认为，小学生要提高阅读速度，拓展阅读的广度和深度。否则，面临中高考的大阅读题量，学生无从适应。对这些心中有数后，我们的教研就着重思考如何做到课堂结构科学化，如何实现知识系统化。在智慧的火花碰撞中，小初教师协同教研显现出它独有的作用。

向课堂要质量

课后学习时间的缩减，必然要求课堂更高效。

在五年级下册《杨氏之子》一课中，我一改从前老师讲授为主的文言文教学方式，而是让学生试读课文，感受这篇文言文和现代文的不同之处。当学生读音和停顿有误，我也不轻易打断，而是在读完后让同学们进行评价和纠错。我还给出问题：你读出了哪些信息？学生纷纷找到文中的依据，有的是直接从文本中提取了杨氏之子姓氏年龄特点等信息，有的则从文中推论出杨氏之子家庭条件等信息。整个初读课文的环节，几乎都是学生主动开动脑筋积极在参与。

之后，我又抛出一个大问题：默读课文，说说从哪些地方看出杨氏之子“聪慧”？再一次调动了学生的积极性，激发学生的思考。最后学生找到的依据不仅限于文中突出的“应声答曰”“未闻”等方面，甚至还有“为设果”等细节部分。最后孩子们通过自己的分析和思辨，不仅从文字中了解到古代儿童的生活，更深深感受到他们的智慧，感受到文言文的魅力，从而进一步产生文化认同和自信。一节课结束，各种形式的读，背诵，字词的理解，文章的立意，学生全部掌握到位。学生纷纷欢呼：好喜欢上语文课！优质高效的课堂，才能真正解放学生的思维和心灵。

向作业要效果

在学校组织的科组长会议中，各位组长都提到了一点：学科和生活实际的融合越来越紧密。因此，重视语文在生活中的应用，让语文回到生活中，便成了我设计作业的重要标准。比如在设计基础性作业时，我会给出学生熟悉的语言环境，在语境中认字解词；在设计拓展性作业时，我会以学生感兴趣的主题进行训练。

五年级下册第七单元涉及非连续性文本的教学。在进行本单元作业设计时，我会选取和学生生活息息相关的场景，如玩具店购物，地铁乘坐，美食制作等，让学生有兴趣地阅读，主动地思考，愉快地答题，这样的作业，让学生对语文兴趣变浓，深切感受到，原来语文能教会他们这么多生活的常识。如此，不但夯实了语文基础，还提升了语文学习的深度和广度。

（作者：陈 源，系北京师范大学南山附属学校语文科组长）

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