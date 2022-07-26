原标题：“双减”一年成效显著

“走！约一场羽毛球。”北京海淀家长陈同然的提议，总能得到孩子的积极响应，只是如果临时起意，连体育馆的场地都订不到。

“马上二年级的孩子，不再围着培训班团团转啦！”陈同然告诉记者，自从2021年7月起“双减”政策实施后，他终于松了口气。

课外时间多了，校外培训班少了。孩子得以从繁重的校外负担中解脱，有了更多时间和精力，发展个人兴趣。空出来的时间，“名正言顺”地让位给文体活动。

“双减”政策落地已一年，记者走访北京一些曾经校外培训机构集中的区域发现，昔日门庭若市的学科类培训机构已难见踪影，培训市场“虚火”大幅降温，“野蛮生长”现象得到有效遏制。

教育部数据显示，截至2022年2月，原12.4万个义务教育阶段线下学科类校外培训机构压减到9728个，压减率为92.14%，原263个线上校外培训机构压减到34个，压减率为87.07%，“营转非”“备改审”完成率达100%。

在安徽合肥小学生家长陈秋萍眼里，“孩子的变化很直观”——放学回家后，能有时间玩了，以前真没时间玩。最近，孩子对电脑编程感兴趣，总和爸爸“一起捣鼓”。

“原来作业多的时候，要写到晚上9点多。现在在学校里就能完成作业，老师还能当天讲解。”陈秋萍说。

这一年来，学生的校内作业负担总量上得以控制，结构上也发生了变化。

每天放学前，西安高新逸翠园初级中学的学生都会收到一张“任务清单”。正面是全体学生必做的基础性任务，背面是给学有余力学生的挑战性任务。挑战性任务可延续到课后服务时间完成，教师要批改完任务清单。作业里的错误，要用双色笔订正。

这一年，作业设计更优，课堂教学锚定提质增效总目标。这意味着，课堂上的黄金45分钟，变得至关重要。

“‘双减’推动了学校实施切合实际的课堂教学改革，要求教师在改进教学质量上下大功夫。”西安高新逸翠园初级中学校长杜丽萍介绍，该校每一节课均以“乐学、会学、学会”为主线来设计，用自主、合作、探究、展示等方式落实教学任务。

“‘双减’成效初显，这个成效是体系化和综合性的，尤其是学校治理体系，通过以作业改革为突破口的教学改革，以及课后服务质量提升等抓手，有了整体化重构。”华东师范大学教授李政涛认为，“作业改革”成效尤为突出，它撬动了学与教方式的变革，在全国产生了丰富多样的典范经验。

2022年3月，北京师范大学中国教育与社会发展研究院发起大规模问卷调查，对168.9万个有效样本进行分析后，发布《全国“双减”成效调查报告》显示，学生作业负担有效减轻。75.3%的学生感受到作业量比上学期减少，83.4%的学生基本能在学校完成书面作业或完成大部分书面作业。

首都师范大学教授薛海平坦言：“‘双减’的阶段性目标已初步实现。但也应该看到，家长对孩子学习质量的担心仍部分存在，一定程度上让校外学科类培训有机可乘。”

2021年9月，教育部明确了7种“隐形变异”学科类校外培训的情形，当年全国各地共查处“隐形变异”违规培训2200多项。2022年寒假，共查处以“一对一”等方式违规开展培训行为1042人次。

事实上，“双减”之后，考试评价改革趋于灵活，“开小灶”难以奏效。

山东青岛一名初中学生家长郭峰发现：“‘双减’后，中考题越来越灵活，更加考查素养和能力。如果再一味刷题，恐怕很难应对考试了。”“双减”下的中考命题导向，是要让教师善教，学生会学。

云南将于2023年迎来体育中考满分提至100分的第一届考生。内蒙古、吉林等省份的多个地市已经开始艺术类科目中考。山东烟台提出，将“家务劳动”“读书”“志愿服务”纳入中考，列为综合素质评价获评A等级的必要条件。

“为了让学生家长更放心，还有很多事情要做。”薛海平建议，加大查处力度，严禁培训机构以个人名义违规提供学科类培训；教师充分利用课后服务时间，做好辅导答疑、拓展提高等工作；积极探索并建立全面多元的教育评价体系，引导学生、家长以及教师正确看待考试分数。

（本报记者 陈 鹏）

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