原标题：四川：8月底前吸纳6000名应届生任科研助理

近日，记者从四川省科技厅获悉，该厅联合省教育厅、省国资委、省财政厅和省人社厅共同出台《四川省科研助理岗位开发实施方案》（以下简称《方案》）。该《方案》提出，今年8月底前，全省将开发科研助理岗位，预计吸纳6000名以上应届大学毕业生就业。

据了解，为切实推进开发科研助理岗位吸纳高校毕业生就业工作，《方案》明确，主要通过省级科技计划等项目承担单位、各类省级创新基地（平台）依托单位开发一批科研助理岗位，鼓励高新技术企业、科技型中小企业设立科研助理岗位。

“今后四川每年将吸纳一批应届大学毕业生就业，尤其重点关注脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的高校毕业生。”四川省科技厅相关负责人表示，四川将强化政策支持保障，增强科研助理岗位吸引力，逐步建立一支动态稳定、对科研感兴趣、具备一定专业能力、流动顺畅的科研服务人才队伍。他们未来将从事学术助理、财务助理、成果转移转化、实验技术等工作。

《方案》要求，自2022年起，各类省级科技计划项目牵头单位、各类省级科技创新基地（平台）依托单位均须开发设置科研助理岗位；且各级财政科技计划项目经费（包括结余资金）均可列支聘用科研助理的相关经费。

同时，科研助理经历可视同基层工作经历，工作时间纳入工龄计算，社会保险缴费年限按规定计算。公办高校新增设置科研助理岗位且聘用期不低于12个月的，每聘用1名高校毕业生给予高校1万元奖补。

此外，各市（州）、国家和省级高新区、高校、院所、企业、各类科研机构开发科研助理岗位的情况，也将作为申报省级科技计划项目、省级科技创新基地（平台）的必要条件。

据悉，开发科研助理岗位吸纳高校毕业生就业，是构建与科技计划实施相匹配的专业科技支撑队伍的重要举措，更是提升高校、科研院所、企业创新能力的有效途径，对推进科技创新支撑引领现代化经济体系建设和高质量发展具有重大意义。(芶文涵 陈 科)

(责编：郝孟佳、熊旭)