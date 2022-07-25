陈 敏 石必安 唐蕾

按照中央关于脱贫攻坚、乡村振兴的重大战略部署，重庆水利电力职业技术学院举全院之力、聚全院之资、尽全院之智，在对口帮扶重庆市巫溪县、彭水县、酉阳县、秀山县、城口县、丰都县、万州区、武隆区和西藏昌都等地实践中，实施领导推动、干部发动、项目带动、资助促动、消费拉动、技术驱动、智力联动、下乡鼓动、创业牵动、就业调动等措施，实现了全员参与、全要素投入和全方位帮扶，形成的“全+动”帮扶模式，奏响了助力脱贫攻坚和乡村振兴的水电乐章。

全员参与，做到一个都不能少

院领导层面，实行院党政一把手牵头抓，分管精准扶贫、乡村振兴的院领导具体抓，其他院领导分工负责，做到了精准帮扶与学院改革发展事业同部署、同研究、同督促、同落实。

中层干部层面，所有18个部门和7个二级学院具体承担精准帮扶任务，实现了所有中层干部“人人眼里有目标、个个肩上有指标”。

教职工层面，所有教职工作为工会会员参与消费帮扶，采取现场买、网上选等方式，积极购买贫困地区农副产品，2018年来，教师共购买帮扶户农副产品70万元，消费帮扶任务完成率超过100%。

学生层面，近五年来，先后“三下乡”社会实践团队54支、小分队200余支，奔赴对口帮扶区县，挂牌成立12个水文化传播基地，7个大学生社会实践基地，捐赠图书5000余册、开通网络直播带货助力农产品销售20余场、面对面解决困难群众实际问题200余个，做到了精准帮扶与立德树人一体推进。

全要素投入，做到一样都不能缺

帮扶地“受有所需”，学院就“授我所能”，有人才出人才、有资金出资金、有政策出政策、有技术出技术。直接落实帮扶资金近500万元。

政策支持上，在招生就业、学生资助、助学贷款、学费减免、勤工助学、节假日慰问等方面，向帮扶区县学生特别是帮扶地贫困家庭学生倾斜。

技术支持方面，选派专家教授组建特色研究领域科技创新团队，先后完成乡村振兴科技扶贫项目20余项，形成一系列研究成果并获重庆市委市政府领导肯定性批示。

智力支持上，先后派出多名专家教授到一线指导，为帮扶地开展各类培训，派出干部驻村帮扶，连续5年为贫困地区征订赠送报刊上近1000份。

创业支持上，以“双创助力扶贫攻坚”“创业项目服务乡村振兴”为主题，帮助打造“巴山老坛”等创业项目12个，全部实现商业转换。如“巴山老坛”撬动开州巴山地区 600余户农户种植，年产值5000 余万元；“黔椒香”协议农户种植面积达2134亩，人均带动收入4000余元。

全方位帮扶，做到一方都不能漏

针对贫困地区，学院多措并举，全方位帮扶，主要围绕“四个好”做到“四加强”。

围绕党建引领好，通过建设党员活动室，帮助加强阵地建设。2021年，协调投入9.8万元，改善了重庆市彭水县新田镇民主村村综合服务大厅、党员活动室等，已建成投用，可容纳30人办公及开会。

围绕经济发展好，通过捐资等方式帮助改善基础设施条件、培育地方产业。捐资20万元帮扶临江镇天星村建设精准扶贫产业基地。捐资60万元帮扶开州区大进镇云凤村、满月镇甘泉村，办理民生实事。

围绕人才保障好，通过提供技术服务、专业培训等，帮助加强智力扶持。累计培训各类干部人员2000余人，职工技术培训及职业技能鉴定50000余人次，其中高技能人才培训1000余人次，农村职业培训6000余人次。

针对贫困学生，实施“奖、勤、助、贷、减、免、补”等一系列精准帮扶。针对贫困家庭，重点在招生就业上给予倾斜，做到“教育一人、带动一家，就业一人、稳定一户”。近3年，共2.3万人次获奖助学金3953万元，减免学费100多万元。

目前，学院不仅按时序进度超额完成帮扶任务，助推所扶区县全面建成小康社会，而且按照“脱贫不脱钩”的要求，做到对口帮扶责任不减、队伍不散、力度不变，全面参与到乡村振兴中去，实现两者之间有效衔接。

（作者：陈敏系重庆水利电力职业技术学院党委副书记，石必安系学院党委组织部部长，唐蕾系学院党政办干部）

(责编：何淼、熊旭)