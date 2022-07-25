重庆市垫江县职业教育中心党委书记、校长王文森

重庆市垫江县职业教育中心立足职教特色，深度融入中国西部钟表计时及精密加工产业园，把产业文化、园区（企业）文化和学校文化于一体，以“时”为魂，以年为脉、以季为经、以月为纬、以日为点的多维度“时文化”立体浸润，创新构建学校管理的“时文化”理念和独具特色的职教育人体系。

学校从“审时”“惜时”“守时”的维度，坚持思政课程主阵地，引导学生珍惜当下，树立远大理想，传承工匠精神，服务乡村振兴，立足生涯规划，强化创新，发扬时不我待的拼搏精神，为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

“以年为脉”形成中职全周期育人理念

学校强化特色育人的整体规划，以年级为单位分阶段有重点地实施。一年级“守时脉”强基。以“守时”教育为核心开展道德教育，以尊重时间、诚实守信为载体，以家长会、家委会、家校社企联动会为平台，通过让学生进大师工作室识“非遗”文化、进基地开展爱国主义教育、进社区开展劳动教育、进企业学习工匠精神，实施家、校、企、社“四方共育”。

二年级“惜时脉”提质。学校以“惜时”教育为核心开展生命教育，教育学生爱惜时间，珍爱生命。通过非遗传承人、企业大师进校授课，学生园区跟岗锻炼，参与社区服务，培养职业道德，树爱赋能。

三年级“审时脉”培优。以“审时”教育为核心开展智慧教育，教育学生分析时势、审时度势，开展“四史”教育，传承垫江角雕、竹编、石磨豆花等非遗文化技艺活动，结合职业生涯规划，引导学生立足“技能强国梦”，成为助力乡村振兴的“本土人才”。

“以季为经”构建全覆盖育人活动体系

围绕德智体美劳“五育并举”的要求，开展，学校每季开展一个主题鲜明的“文明风采活动”，将德育贯穿始终，形成全覆盖、全参与的独具“时文化”特色，形成了“四季节”活动育人体系。

缤纷春季，体育节强体。学校开展田径、篮球、韵律操和趣味体育等竞赛，旨在强健体魄，磨砺意志，增强团队意识、劳动意识、生命意识，锻造具有强健体魄的高素质技术技能人才。

多彩夏季，技能节增智。学校利用职教活动周、丹乡之星技能大赛等活动，评选“技能标兵”，锻炼动手能力，让学生获得成功体验，为职业生涯规划、创新、创业奠基。

靓丽秋季，艺术节育美。学校举办书画、摄影、朗诵、歌咏比赛、文艺汇演，培养学生自信心，体验幸福感，提升审美素养。

诗情冬季，知恩节树德。学校通过激情演讲，唤醒爱心；通过主题班会，净化心灵；通过撰写书信，传递恩情；通过茶话会，凝聚家校师生感情；通过明星评选，树立榜样。

“以月为纬”打造理论实践一体化全方位育人平台

学校构建了以月为纬的十二育人平台，实现环境浸润与实践淬炼育人。一月理想教育，二月礼仪教育，三月责任教育，四月传统教育，五月励志教育，六月生态教育，七月爱党教育，八月荣辱教育，九月入学教育，十月爱国教育，十一月知恩教育，十二月展望教育。

学校还围绕“三时”育人要素，建成200米“时”文化长廊，开辟了时新广场、时进大道、时俊居、时尚苑等“时”文化育人环境，实现环境育人。

“以日为点”构建家、校、企、社多维联动全员育人机制

学校行政人员通过“三进三巡”，教师通过“四比四做”，教辅人员通过“五心五勤”，全校教职工齐上阵，构建全员育人机制。

学校还构建了学校、家庭、企业、社区等全员参与的全方位协同育人机制，充分利用各种载体，实现学生由“要我做”向“我要做”的转变。同时，学校“三农”服务平台，充分发挥好家长第一任老师的独特优势，推动社会资源支持和参与思想政治教育，建立家校社企四方联动协同育人制度，共同担负学生成长成才的责任。

学校“时文化”多维度特色育人体系，把“整体性、主体性、个体性”合为一体，积极有效地推动了学生教育培养全周期、全领域学习生活的改变，全参与的家校企社管理，让学生如沐春风，茁壮成长。

(责编：何淼、熊旭)