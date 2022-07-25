重庆电子工程职业学院党委书记 孙卫平

2022年5月22日的人民日报在第1版刊登了《大思政课，总书记心中的一件大事》这篇文章。文章中提到“思想政治理论课能否在立德树人中发挥应有作用，关键看重视不重视、适应不适应、做得好不好。”

重庆电子工程职业学院（以下简称“重电职院”）将“教书”与“育人”紧密结合起来，将“立德树人”与铸就“大国工匠”紧密结合起来，强化思想政治工作贯穿教育教学全过程，在“三全育人”的探索实践中不断形成“大思政课”育人格局。

加强党对教育工作的全面领导，是办好教育的根本保证。高质量党建，更是学校引领学生思想政治教育乃至教育事业高质量发展的“源头活水”。党建与思想政治工作归根结底都是关于“人”的工作，怎样的党建不会“上热中温下冷”？思政课如何增加“抬头率”？如何验证思想政治教育成效？

面对这些不易回答的难题，重电职院的做法是，把党建和思政工作作为“双高”建设十大任务之首，以高质量党建为引领，将党建工作与学生思想政治教育深度融合，打好加强思想政治工作“组合拳”。

学校党委把抓好党建工作作为办学治校的基本功，抓好思政工作作为学校各项工作的生命线，形成“管大局、把方向、做决策、抓班子、带队伍、保落实、促发展、建一流”工作思路，在增强政治领导力、基层组织力、思想引领力和师生号召力上优化完善体制机制、全面压实从严治党主体责任、抓实基层党组织规范化建设、创新基层党建工作模式，实现了党建引领事业的高质量发展。

通信工程学院建立了党员流动服务站，学生在老师的指导下，组织开展思政大讲堂、志愿服务等活动，自己组织，自己管理，自己考核。这是“一朵云推动另一朵云，一棵树摇动另一棵树”的体现。

马克思主义学院形势与政策教研室,他们将思想政治理论课同数字媒体学院学生采风写生专业实践课融合在一起。在重庆酉阳、黔江开展了“党史寻迹 绘景悟理”主题思政融课，将专题教学从校内课堂延伸到校外，把思政课堂同社会实践课堂结合起来，让学生在“行走”中感受别开生面的思政大课。

为更好的用身边事、身边人做好大学生思想政治教育工作，马克思主义学院全体教师积极收集相关素材、集体备课，开展了一堂“同心战疫，重电有你”大思政课。大思政课通过线上课程的形式与学生见面，思政教师介绍了最新的疫情状况、疫情防控知识，并详细介绍了新冠肺炎疫情发生以来，学校开展疫情防控工作的具体情况，介绍了全校师生员工、医务工作者为做好疫情防控不辞辛劳，通宵工作的感人事迹。课堂有图片、有视频、有案例，形象生动、极具感染力地向同学展现了医务工作者的抗疫精神、教职员工的敬业精神、志愿者的奉献精神。

如今，重电职院的“大思政课”走进了行业和企业中。通信工程学院依托党建翼联合作单位，在企业中开展学生实践训练营，学生不仅能进行实岗轮岗体验锻炼，也同步接受思政教育，将技术自信、专业服务意识、社会责任感植入心中。

人工智能和大数据学院与多家业内知名企业进行深度合作，搭建实训实践育人平台、校企共建党建创新实践基地，将“实践思政”贯穿于实训育人、实习育人、活动育人、服务育人各个环节，根据企业和行业需求，有针对性的培养高素质拔尖人才；依托武春岭国家万人计划工作室、世界技能大赛集训基地、工匠工坊，以技术服务与社会服务“双服务”为载体，不仅着重对学生专业技能的培养，同时也将职业道德和职业素养纳入培养计划。

每一次奋斗攀登，每一次的辉煌铸就，重电人将一张张蓝图化为现实。风雨如晦、初心如磐，学校立志用心用情上好“大思政课”。

(责编：何淼、熊旭)