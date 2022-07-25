新疆生产建设兵团第九师职业技术学校校长 刘国平

新疆生产建设兵团第九师职业技术学校以立德树人为根本任务，坚持“人人皆可成才、人人都能出彩”的办学理念，秉承知行合一的校训，崇德善学的校风，厚德善教的教风，明德善技的学风，紧紧围绕更好地履行兵团职责使命中心任务，将第九师红色文化融入课程思政和思政课程教育教学各领域，用“大思政”理念培育知行合一的时代新人。

赓续兵团红色血脉，强化价值引领

学校坚持党委领导下的校长负责制，把运用兵团红色文化资源开展思想政治教育工作纳入学校五年发展规划、列入年度工作计划、融入专业人才培养方案之中。

学校注重加强师生的四史、新疆“四史”、兵团屯垦戍边史的学习教育，研读《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》和《简明新疆地方史读本》等，把传承兵团精神、胡杨精神和老兵精神纳入师生日常教育之中，赓续红色血脉，传承红色基因，持续培育师生爱党、爱国、爱社会主义情怀。

学校组织学生参观魏德友爱国主义教育基地、孙龙珍屯垦戍边陈列馆、团史馆，开展寻访老军垦、兵一代活动，观看专题片《军垦忠魂》，深入了解老一辈兵团人扎根边疆、建设兵团的感人故事，增强他们对兵团第九师历史的认知。让学生通过阅读《时代楷模——魏德友》，观看“七一勋章”获得者、兵团精神的典型代表、第九师一六一团退休职工魏德友的原型电影《守边人》，与魏德友同升一面国旗，面对面交流等一系列活动，学习魏德友用实际行动践行着对党忠诚的誓言。

学校还组织学生到小白杨哨所开展“聆听红色故事、传承革命精神”主题教育活动，激励和引导学生传承兵团精神，奉献兵团、扎根兵团。学校荣获全国“国防教育示范学校”称号。

筑牢中华民族共同体意识，促进民族交融

民族团结是我国各族人民的生命线，中华民族共同体意识是民族团结之本。学校积极开展“民族团结一家亲”结亲周活动，每季度学校管理干部均会和与其结对子、认亲戚的少数民族同胞同吃、同住、同学习、同劳动。

组织“三进两联一交友”活动，教师与少数民族学生结对子，进教室、进宿舍、进食堂，联系学生、联系家长，真心交朋友。

举办“民族团结一家亲、同心共筑中国梦”学生演讲比赛，讲述身边人民族团结的感人故事，增强师生做好民族团结工作的使命感和责任感。

评选民族团结好班级、好宿舍、好老师、好学生，树立典型；与塔城中等职业技术学校签订“手拉手”结对互助协议，开展互送课程、教师座谈，交流学生管理工作经验，促进兵地职业教育共同提高。2021年10月，学校荣获兵团第九师颁发的师级“民族团结进步示范单位”。

弘扬中华优秀传统文化，厚植文化自信

中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉。学校以各类活动为载体，不断增强师生文化自觉，坚定文化自信。开展中华经典诵读、“清明祭英烈”“浓情端午、悠悠粽情”等系列活动和比赛，让学生认识到中华优秀传统文化的丰厚博大，让学生懂得感恩、学会宽容、树立榜样，激发学生的民族自豪感和爱国热情。

通过学校的不断努力，成果喜人：汤努尔·赛力克汗同学荣获2019年全国“最美中职生”、中等职业教育国家奖学金、第十三届职业院校“文明风采”征文演讲类比赛全国三等奖。学校学生表演的豫剧花木兰选段《谁说女子不如男》在2021年职业院校技能大赛中荣获戏曲表演类兵团一等奖。学校荣获“中华优秀文化艺术传承学校”……

兵团红色文化蕴含着中华民族自强不息的基因，为学校开展大思政教育提供了丰厚滋养。第九师职业技术学校坚持以兵团红色文化为价值引领，不断筑牢师生中华民族共同体意识，弘扬中华优秀传统文化，强化为党育人、为国育才使命，为谱写兵团第九师高质量发展贡献职校力量。

(责编：何淼、熊旭)