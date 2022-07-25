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官方通报“邵阳学院引进博士”相关情况 学院党委书记被免职

2022年07月25日09:39 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月25日电 （记者郝孟佳）24日，湖南省教育厅发布《关于邵阳学院引进博士有关情况的通报》(以下简称《通报》)。通报称，湖南省委已对校党委书记彭希林同志给予免职处理。

通报表明，经查，邵阳学院没有结合学院发展实际科学制订师资队伍建设规划，在博士人才引进等方面存在不当做法。学院党委在此过程中论证不充分、决策不科学、工作不严谨，党委书记彭希林同志负有主要领导责任。省教育厅已责成邵阳学院纠正不当做法。

根据此前报道，湖南省邵阳学院发布于该校官网的一份引进人才待遇公示，引发舆论争议。根据这份公示，该校本批次引进23名在菲律宾亚当森大学读取哲学（教育学）专业的博士生，合计花费1900多万元。而这23名博士里有22名原本就是邵阳学院的工作人员，职称包括讲师、副教授、高级实验师等，备注均为“毕业返校”。目前，学校官网已将相关公示名单删除。

记者查阅发现，菲律宾亚当森大学为一所私立大学，曾于2021年11月被教育部留学服务中心列入“学历学位认证加强认证审查”名单之中。

湖南省教育厅官网截图

(责编：郝孟佳、熊旭)

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