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全国优秀青年艺术人才展演启动 杂技人才表演拿手绝活

2022年07月22日07:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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原标题：杂技人才表演拿手绝活

“艺苑撷英——2022年全国优秀青年杂技人才展演”中的杂技《媚——抖空竹》
　　中国杂技家协会供图

本报电 （记者赖睿）7月15日，“艺苑撷英——2022年全国优秀青年艺术人才展演”在北京启动。中国文联主席、中国作协主席铁凝，中国文联党组书记、副主席李屹等参加启动仪式。

此次展演是中宣部文艺局、中国文联国内联络部和相关艺术家协会组织实施的“新时代青年艺术骨干培养计划”的年度成果汇报演出。该计划面向全国各省区市选拔优秀青年艺术人才，进一步提高青年艺术人才培养的组织化程度，为青年人才脱颖而出搭建高规格、专业化、机制性的展示平台，营造文艺界“大练兵、大比武”的氛围，引导青年文艺工作者守正道、出精品，支持青年文艺工作者挑大梁、当主角，形成文艺界识才、爱才、敬才、用才的人才成长环境和人才辈出的生动局面。

启动仪式后，首场演出“艺苑撷英——2022年全国优秀青年杂技人才展演”在北京中央民族歌舞团民族剧院拉开帷幕。来自全国各地的优秀青年杂技人才同台献技，不仅表演了“拿手绝活”，还分享了自己在艺术之路上的“成长喜悦”，充分展示了新时代中国杂技事业蓬勃发展的活力。

演出现场精彩纷呈，汇聚了中国杂技家协会选拔培养的傅琰东、郑健强、李大志、邬鹏程、王磊、孔大鹏等30余名优秀青年杂技人才创作演出的创作导向好、创新力度大、技巧表演强、舞台呈现美的最新杂技、魔术、滑稽作品。杂技《协奏·黑白狂想——男子技巧》巧妙借用钢琴和芭蕾舞两种艺术元素，带领观众在过去与未来、梦想与现实的时空穿梭中展开美好想象；魔术《冰雪时光》以点燃冰雪梦想、传播冬奥精神为主题，营造出梦幻般的冰雪世界；滑稽节目《岁月》通过对来自不同家庭的三个朋友童年、青年、老年三个人生阶段的幽默演绎，表达了友情、人性在不同人生阶段的含义……演出题材丰富，形式多样，集中展现了优秀青年杂技人才的风采和杂技人“追求卓越、守正创新”的精神风貌。

中国杂技家协会自2021年起，以3年为一期，通过推荐选拔、展演交流、业务培训、项目扶持、创作指导等多种方式，对具有创新潜能和发展潜力的青年杂技拔尖人才给予重点培养，为他们的创新与发展搭建优质的平台，努力推出一批德艺双馨、锐意创新、富有潜质、勇攀高峰的青年杂技拔尖创作表演人才，推动形成有利于多出精品、多出人才的青年人才培养机制。

魔术师傅琰东在本次展演中带来魔术《超越》。“参加演出非常激动，因为我也是通过这样的展演平台成长起来的。”他表示，自己是受益人，现在也要做好“传帮带”，助力青年杂技人才成长。

据悉，“艺苑撷英——2022年全国优秀青年艺术人才展演”于7月至8月陆续展开，涵盖戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技5个艺术门类，共演出14场，重点展示推出武戏和丑戏青年演员、青年音乐指挥、舞蹈新人、相声小品评书等青年曲艺演员、杂技魔术滑稽青年演员共100余人。

(责编：李依环、孙竞)

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