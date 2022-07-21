日前，泉州市教育局、市财政局、市人力资源和社会保障局和市委编办联合印发了《泉州市中小学幼儿园“名优校+”教育发展共同体建设实施方案》，提出到2025年，建设100个有特色有影响的优质公办中小学幼儿园教育共同体，全面扩大泉州优质教育资源覆盖面和受益面，整体提升泉州基础教育优质均衡水平。

“名优校+”教育发展共同体，指的是泉州全市公办幼儿园、小学、初中、普通高中等基础教育阶段学校，组建“1+N”教育共同体（1所名优校+N所学校），采取“一对二”或“一对多”等形式开展教育共同体办学。

共同体建设推行领办型、“5G+”型、互促型3种模式。今年秋季学期起，泉州多个学校将开展“5G+专递课堂”试点工作，即利用5G技术开展远程互动教学。试点结对帮扶学校之间每周开展“5G+专递课堂”教学2—3次，建立结对学校教师共同备课、上课、批改作业和辅导学生的协同教研和管理机制，力求做到各结对校的试点年级（学科）“同一课程、同一作息、同一进度、同一教案”，常态化开展专递课堂教学。

“5G+专递课堂”试点工作，将为乡村学校输入更加优质的教育资源。例如，泉州五中将与6所中学进行结对帮扶，通过“5G+专递课堂”在共同教研、同步课堂、共享资源等方面进行探索，携手打造教学、教研共同体和学生、教师、学校发展的共同体。（刘丰）

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