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澳门中小幼教育“一条龙”学校增至五所

2022年07月21日05:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报澳门7月20日电　（记者富子梅）记者从澳门特区政府教育及青年发展局获悉，2022/2023学年起，澳门非高等教育公立学校将由原来的2所提供涵盖中、小、幼教育阶段的“一条龙”学校，即郑观应公立学校、石排湾公立学校，扩展为5所“一条龙”学校，即新增高美士中葡中学、中葡职业技术学校及二龙喉公立学校。这是近日公布的行政法规《非高等教育公立学校的组织、管理及运作》明确提出的。该法规2022年9月1日起正式生效。

　　据介绍，为使非高等教育公立学校与私立学校共同发展，满足现行教育制度及现代学校管理、运作及发展的需要，《非高等教育公立学校的组织、管理及运作》重新梳理及构建公立学校的组织、管理及运作的各层规范，以配合现代教育的需要。主要内容包括：设立具咨询性质的校董会，为公立学校的发展规划和教学目标提供建议；订定学校正副校长的职权及组成，并增设负责处理学校日常教育工作的中层人员，包括教务主任、训辅主任以及行政主任，确保公立学校良好运作及提升教学质量。

(责编：孙竞、李依环)

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