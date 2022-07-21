近日，中华全国总工会女职工委员会办公室印发《关于2021年度全国工会爱心托管班专项补助资金分配的通知》（以下简称《通知》），确定唐山市路北区河北路街道河北里社区爱心托管班等158个托管班为全国工会爱心托管班。

《通知》明确，全总为支持、鼓励各地工会积极开展工会爱心托管工作，下拨711万元专项资金，以每个托管班4.5万元的标准进行补助资金分配，用于对全国工会爱心托管班的资金补助。同时在《中华全国总工会关于加强新时代工会女职工工作的意见》中明确提出落实《基层工会经费收支管理办法》，基层工会开展职工子女托管等职工子女关爱服务所需经费，可从工会经费中列支。

全总女职工部负责人介绍，工会爱心托管服务工作是工会组织帮助职工解决生育后顾之忧的一项重要举措。与托育服务工作对象不同，托管服务主要是为小学一至六年级的职工子女提供托管照看服务。2018年，全总女职工委员会开展全国工会爱心托管班推荐申报，正式启动工会爱心托管服务工作。2018年以来，全总共投入2000多万元，带动各地举办托管班1.6万多个，托管职工子女40多万人。

“各级工会要进一步加强统筹谋划、制度建设和舆论引导，因地制宜开展工会爱心托管服务，高效规范使用工会经费和专项补助资金，切实提高托管服务工作的安全性、专业性和规范化水平，推动工会爱心托管服务工作稳妥有序开展，切实帮助更多职工及家庭解决后顾之忧，让职工充分感受到工会组织‘娘家人’的温暖和关爱。”该负责人说。（记者任欢）

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