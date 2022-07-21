记者20日从国务院国资委获悉，截至目前，已有近90家中央企业在落实去年秋招、今年春招的基础上，启动了夏季招聘活动。

据统计，2022届高校毕业生规模预计1076万人，同比增加167万，规模和增量均创历史新高。促进高校毕业生就业成为稳就业重中之重。

近日，国务院国资委召开国资央企促进高校毕业生就业工作专题部署会。会议要求，今年国资国企招收高校毕业生人数要在去年基础上有更大的增幅。

今年招聘季，国务院国资委网站专门开辟“2022年中央企业校园招聘”专栏，截至6月24日，共发布47家央企的校园招聘信息，提供岗位2.3万个、招聘需求14万人。

北京市国资委对“京企直聘”招聘平台全面升级，汇聚市属国有企业近500家，提供2000余校园及社会招聘岗位。天津市国资委打造“国企英才”招才引智线上公益平台，上线运行以来，已汇集企业185家，累计发布招聘岗位4090个、接收简历9172份。浙江省国资委举办国有企业高校毕业生专场招聘会，228家省市县属国企参会，提供2200余个职位，现场接待来自全省20多所高校毕业生6030人次，与1153人达成初步意向。

东方电气集团差异化开展人才需求梳理，逐企、逐校、逐岗梳理校园招聘需求，2022年招聘计划较2020年增长约68%；中国一汽新挖掘110个就业岗位，截至6月底，在2022年招聘工作中，共签约高校毕业生3700余人，较2021年增加37%。

国务院国资委还要求，中央企业、地方国资委要统筹做好国内高校毕业生和归国留学生招聘工作，不得解聘因疫情防控原因未按规定时间到岗的毕业生，不得降低已签约毕业生起薪标准，不得有任何就业歧视行为，让就业学生吃下“定心丸”。

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