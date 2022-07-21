7月20日，2022年全国颠覆性技术创新大赛在京启动。大赛采用“公开海选”和“揭榜挂帅”两种方式，面向社会公开征集具有颠覆性技术苗头的项目参赛，通过层层筛选和项目比拼，择优推荐参赛项目进入科技部颠覆性技术备选库。

据介绍，今年大赛公开海选重点聚焦集成电路、人工智能、未来网络与通信、生物技术、新材料、绿色技术、高端装备制造、新能源以及交叉学科等可能产生重大颠覆性突破的技术领域。

科技部火炬中心主任贾敬敦在大赛工作启动会上表示，在前期开展深入研究的基础上，今年科技部首次以榜单形式，聚焦生物医药、电子信息、绿色技术等三大重点领域，提出了细胞治疗与基因治疗技术、碳基半导体、量子计算和脱碳固碳技术四个颠覆性技术方向，面向社会重点征集具备颠覆性、突破性的技术解决方案，加快推进央地联动的颠覆性技术创新和产业布局，抢占未来科技和产业发展制高点。

记者了解到，2021年，由科技部举办、科技部火炬中心承办的首届全国颠覆性技术创新大赛，吸引了2724个项目参赛，约93%的项目来自企业，超半数为高新技术企业和科技型中小企业，还有近200家高等院校、科研院所踊跃参赛，国家战略科技力量引领作用由此可见一斑。

值得关注的是，首届大赛遴选出的36个优胜项目直面世界科技前沿、经济主战场、国家重大战略需求和人民生命健康，比如，干细胞治疗药物、低真空管（隧）高速列车、可复用液体运载火箭、超级微发电机（SMG）为自供电微型分布式器件、人体器官芯片技术、超高压电性能的透明铁电单晶等，其中，有些在赛事期间完成项目落地和融资，有效带动了我国原始创新能力和产业竞争力的提升，为我国经济高质量发展提供强大动力引擎。

“我们将着力打造颠覆性技术创新大赛品牌，探索颠覆性技术发现组织新机制。”贾敬敦透露，未来，将重点打造4—5个国家高新区长期赛事品牌，强化赛事区域与未来产业结合，形成国家高新区—颠覆性技术—全球领先企业—国家未来产业的新框架。

(责编：孙竞、李依环)