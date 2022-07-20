人民网北京7月20日电 （记者孙竞）17日，由教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学基础教育改革与发展研究所、教育科学出版社、华东师范大学教育治理研究院联合主办的新时代我国教育治理现代化学术研讨会在线上举行。研讨会上，教育科学出版社正式发布了《教育治理的逻辑》《教育治理的战略》两本最新著作。

华东师范大学教育学部主任、终身教授袁振国在致辞中说，教育治理现代化是教育现代化的重要组成部分，也是教育研究中一个尤为基础且非常复杂的内容。两本著作的出版对于推进教育治理体系和治理能力现代化具有标志性意义。

教育科学出版社社长、总编辑郑豪杰指出，两本新作的研究团队以高度的理论自觉和强烈的实践关怀，对教育治理体系和治理能力现代化的这个问题展开深入系统的研究。他表示，期待继续和各位专家学者合作，不断发掘原创、优秀的教育研究成果，引进国际教育前沿的研究作品。

据介绍，《教育治理的逻辑》以依法治国和依法治教为原则，探讨了我国推进教育治理现代化的若干重点领域，探索了现代教育治理体系的理论与实践模式，揭示出不同教育治理主体的利益关系与行动逻辑。《教育治理的战略》重点研究了推进教育治理体系与治理能力现代化的十余个领域的发展战略。华东师范大学教育学部教授范国睿表示，研究团队会继续深化相关研究，从教育治理现代化的制度保障入手，致力于教育治理的效能研究。

本次发布和研讨活动采取线上线下结合的方式举办，与会专家学者还就教育治理现代化的若干理论和实践问题进行了学术研讨。

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