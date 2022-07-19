这次义务教育课标修订，在艺术课标上发生了前所未有的重大变化。将音乐与美术学科统一放置到艺术课程标准之中，并且还加入了“新三科”，也就是舞蹈，戏剧（包含戏曲），影视（含数字媒体艺术）。

当今世界数字媒体技术迅速普及，现代科技方兴未艾，青少年与儿童的成长环境发生了巨大的变化，时代的发展与社会的进步也给我们的人才培养提出了崭新的挑战和更高的要求。

尊重学生兴趣，是此次义务教育课标修订工作的一个重要原则，因此要始终注意坚持目标导向，坚持问题导向，坚持学生导向，坚持育人导向。正因为如此，我们在2022年版的义务教育课标中增加了艺术科目，扩大了学生的视野，紧随时代步伐，适应学生的需求。那么，此次义务教育阶段的艺术“新三科”教学应该遵循哪些原则呢？

聚焦核心素养 强化育人功能

此次义务教育课标从总体上来看有一个重大变化，所有的16门课程在修订过程中都花费了大量的时间和精力，集中专家们的集体智慧，研究出本课程的核心素养。从某种意义上讲，核心素养是课程育人价值的集中体现，是学生通过课程学习逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的正确价值观、必备品格和关键能力。正因为如此，义务教育艺术课程核心素养的制定，也是本次课程标准修订的重要特色，它充分体现了义务教育阶段艺术课程的本质属性，彰显了艺术教育在学生成长过程中的重要地位和作用。

针对2022版艺术课程核心素养的理念确定，我们学习贯彻了中办、国办印发的《关于全面改进与加强新时代学校美育工作的意见》，这个文件明确提出了四个核心作用，审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解。应该说这四个核心素养既是对2017年的普通高中课程标准修订的继承，又是深化基础教育课程改革的成果体现。而且这四个核心素养是一个有机的整体，它们相辅相成，互为补充。

分段设计课程 适应学生发展

此次课标修订最大的一个亮点，是努力构建出一个把音乐美术和“新三科”放到一起、成为一个体系。以艺术课程的核心素养为主导，以艺术教育的基础与现实为依据，以实现各艺术科目相互交融和分学段实施为基本原则，这是此次历时三年多课标修订工作的重中之重。

此次修订花了大量的时间来讨论它，根据义务教育阶段不同年龄学生的身心特点，以及义务教育阶段长期以来只有音乐和美术两门学科的实际情况，所以我们本次课标修订按照先综合后分项的原则，把艺术教育阶段的艺术课程分成了三个阶段，一二年级是以艺术综合为主，包括了唱游音乐和造型美术，同时也需要有机融入“新三科”里舞蹈、戏剧（含戏曲）影视（含数字传媒艺术）的内容。比如说这种趣味唱游是以歌唱为主，但是也要融合演奏，融合即兴表演，融合舞蹈表演等多种表演形式，很自然的把戏剧表演和舞蹈表演元素融汇到其中，而且通过游戏化的方式来进行，适合刚刚从幼儿园深入小学的低年级学生，做到幼小衔接。

中小学三到七年级是以音乐和美术为主，同样要融入舞蹈、戏剧、影视等等的内容。比如说三到七年级的学生在学习音乐的时候，一定会涉及姊妹艺术：舞蹈，因为同样作为表情艺术，音乐和舞蹈二者是不能截然分开的，特别是我国许多少数民族地区的传统音乐舞蹈，常常是一个有机整体，都是需要载歌载舞来完成。与此同时，校园的儿童音乐剧等等，既离不开音乐舞蹈，也离不开戏剧表演，所以音乐和戏剧艺术的关系也十分密切。除此之外，很多优美动听、广为流传的歌曲，往往都是电影插曲或者电视剧的插曲，所以音乐教学同样不能离开影视艺术。实际上，美术教学也是同样的道理。

第三个阶段就是八到九年级，分别开设音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视5门学科课程，供学生任选其中2门来学习。对于具备相应条件的地区和学校，可以从作为预备级的七年级就开始选修课程。对于具备相应条件的地区和学校，可以在整个初中阶段，就是七到九年级分别开设音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视5门学科课程，供学生从中任选其中2门课程学习，中考的时候也可以任选其中的2门进行中考。

注重经典欣赏 培养艺术素养

人类审美能力和艺术鉴赏力不是天生的，而是长期艺术实践的结果。正因为如此，美育必须从娃娃抓起，从义务教育阶段就开始引导中小学生了解和喜爱中外古今优秀的经典艺术作品，尤其是熟悉和热爱我国几千年来丰富的文化艺术精品。

应该说个人艺术素养的培养与提高，离不开大量的欣赏优秀作品的实践。多听经典的中外音乐作品，就能培养和提高耳朵的音乐感，多看中外经典的绘画作品，可以训练和发展眼睛的形式感，对于“新三科”来说，同样如此。在“新三科”中，我们不但要引导中小学生通过欣赏经典艺术作品来培养他们的艺术素养，还应该教育他们通过欣赏经典艺术作品来提高文化修养和文化自信。

比如，中央芭蕾舞团20世纪60年代创作并演出现代芭蕾舞剧《红色娘子军》，历经了半个多世纪长盛不衰，今天仍然具有极高的艺术魅力。我们在组织学生们观看这部《红色娘子军》时，也需要给同学们介绍，增强学生们的文化自信。众所周知，芭蕾舞是诞生于欧洲，可以说是地地道道的西方舞蹈艺术。但是自从芭蕾舞被引进到中国以后，20世纪下半叶它不但同中国的文化相融合，而且还可以用来表现中国人民现实生活斗争历程，这在世界芭蕾历史上都十分罕见的现象。

（作者：彭吉象，系北京大学教授、教育部义务教育修订艺术组召集人）

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