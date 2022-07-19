义务教育阶段《艺术课程标准2022版》正式颁布，这不仅对艺术课程的建设提出了新的要求，同时也针对艺术课程教学和学习任务给予了新的指导。其中，学校美育教师作为艺术课程教学的主体，应承担美育教学和艺术活动指导工作，自身必需具有相应的专业知识和人文素养。

作为一名创新型艺术教师，如何上好艺术课，教学实施尤为重要。首先，教师需要时刻具备服务意识，做到眼里有“人”，尊重学生主体地位，运用导入、启发、迁移等多种方式，引导学生对艺术产生浓厚的兴趣，并带动学生能将艺术感知体验运用到各种认知上去。教师还可以通过掌握学生情绪、课堂节奏，充满激情地创造良好学习气氛，并且身体力行，带动学生积极投入到自己课程规定的情境之中，从而进入创造的境界。以游戏、活动、任务等带动学生亲身体验和“做中学”（在小学生中还可开展“玩中学”），可以让学生学会从多学科、多角度、多维度去探索艺术的魅力，并从中分析和解决问题，从而在此过程中实现从“学会”到“会学”的质的突破。

其次，教师在教学设计上，需要尝试从单一走向交叉，内容要更加合理，类型要更加齐全，体系要更加完善，引领多学科联动的教学模式；以舞蹈课程为例，“舞蹈课程与教学实施是一项复杂的教育实践活动，许多教育改革的成败，不在于课程计划本身，关键在于课程的实施。”例如，教师在组织学习活动与学习内容时，应联系学生的日常生活、情感体验、个性特点，根据每个学生的兴趣需要、从情感表达出发，使舞蹈活动、任务变得丰富多彩，并以多种形式体验，让学生们学会用自己的视角去看待舞蹈学习，获取与众不同的学习经验体会，感受独特的舞蹈学习乐趣。舞蹈课是一门遵循素养为导向，运用身体表达的课程，其融合跨学科内容在实践过程中尤为重要，在舞蹈课程方案设计完成后，一定要通过教学实践来印证课程计划、教学方案的科学性、合理性与可行性，并在舞蹈教学实施过程中进一步改革。

此外，教师在教学过程中，除更加重视开展具有自主性和探究性的艺术实践活动以外，也要非常关注“学习团队”和“学习小组”的组织，例如，积极倡导主动的同侪学习、同伴引领的团队艺术实践活动。其中，“艺术实践活动成员组成”不仅包括教师、学生，还包括家长与校外的专家。而“艺术活动的内容方式”不仅有课内、也有课外，不仅有师生互动、生生互动，还有师生和家长以及校外专家的交流与互动。从而使学生的合作精神与合作能力得到更有效的培养。

（作者：王杰，系北京师范大学副教授、教育部艺术课程修订组专家兼舞蹈组负责人）

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