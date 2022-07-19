【一线讲述】

张人亚，浙江北仑霞浦人，中国共产党早期党员。他冒着生命危险，守护保存了中国现存最早的《共产党宣言》中文译本和中共首部党章等珍贵文献，被誉为“党章守护者”“最勇敢坚决的革命战士”。宁波市北仑区霞浦学校，就是张人亚的母校。

百年老校悠久的红色校史，形成了独特的文化基因，如何用心给孩子们讲好讲活道理，通过思政课将红色血脉融进孩子们心里，这一直是我思索的问题。于是，从“我的校友张人亚”的故事中，我开始了思政课《守护系列之——我该怎样爱国》的探索，希冀将优质红色资源转化为师生生命成长所需的精神营养，筑好成才之基。

上课伊始，我先和孩子们一起学习了张人亚的故事。首先，引导孩子们思考和讨论我们现在要保存和保护什么？革命时期和今天一张张对比强烈的照片，让学生们直观感受到祖国的发展与变化，引导孩子们思考“为什么祖国能发生这样的巨变”“这些和保存下来的党章等珍贵文献有什么关系”等问题，帮助孩子们明白，我们要保存好、利用好的，不仅仅是历史文献，更是革命先烈们不怕牺牲、为国奉献和为人民求解放的精神。正是这种精神，帮助我们从积贫积弱走向繁荣富强。

革命时期那些不惧牺牲、与敌人英勇斗争的故事，距离现在的中学生而言已相对遥远。在新时代，我们该如何继承张人亚的精神？教学中，我把同学们分为小组，让每个小组进行充分讨论，然后得出结论——热爱劳动、强健体魄、爱护公物、珍惜粮食等，这些都是新时代中学生践行“人亚精神”的具体表现；中学生认真学习、健康成长、成为能担当民族复兴大任的时代新人，就是对“人亚精神”最好的继承。

在多年的思政课教学实践中，我愈加深刻地感受到，思政课讲道理的关键要以德育人、以心化人。在霞浦学校，每一节思政课，都是一种“摸索”，而非“示范”，我力求用心用情讲道理，用学生喜欢和可接受的方式，将爱党爱国爱社会主义的种子润物细无声地渗透进孩子们的内心，使同学们从小立志听党话、感党恩、跟党走。

思政课要用“心”，还需要形成协同效应。我们组建了以党支部书记、校长为引领，党员教师为主体的备课、上课团队，结合百年老校红色基因、地域文化以及新时代学生特征，将社会主义核心价值观由易到难融进课程，并根据九年一贯制学校学段特点，实施分层教学，保证孩子们每学期都能听到满满的正能量思政课。

我们要善用“大思政课”。这既是习近平总书记对思政课建设提出的重要要求，也是为思政课如何用“心”开出的一剂良方。如今，霞浦学校已逐渐形成了符合当下“平视一代”特点的思政课体系，贯穿义务教育阶段9年的18类主题思政课，润泽孩子们的思想，伴随孩子们成长。学校以此为基点，构建形成了“红V党建”品牌，以思政课为引，以党建强基，铺就霞浦师生的人生底色。

（作者：张剑霞，系宁波市北仑区霞浦学校党支部书记、校长）

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