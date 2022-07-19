本报记者 何 勇

绿色、青色、蓝色，层层叠叠铺排在白墙上，郁郁葱葱的树木、连绵起伏的群山，在一支支稚嫩的画笔下渐渐成形。

这里是湖南省长沙市望城区白箬铺镇乡村“复兴少年宫”。暑期开始，少年宫的18名学生，在老师指导下，用水彩在墙上绘制一幅高1.5米、长20米的《千里江山图》。

“老师带着我们画画，从中我感受到了大自然的美。”光明小学六年级学生夏宇涛说，“以前暑假我都是一个人待在家里，去年开始，基本都泡在少年宫里。”不仅可以画画，夏宇涛还可以跟着非遗传人学剪纸，参加读书分享会和小朋友交流自己的读书体会。

白箬铺镇的“复兴少年宫”位于白箬铺镇光明村村委会，配备了儿童之家、心理辅导室、图书阅览室、多功能教室；除了美育空间，还有科普基地、劳动教育实践基地、志愿服务基地、思想文化教育基地。“暑假里，村民们都愿意把孩子送到这里来。”光明村村干部陈志伟介绍。

“复兴少年宫”不但使少年儿童的暑期更有乐趣，也让传统文化知识走近青少年。在雷锋新城实验小学体育馆，记者看到由长沙各区县（市）推选的优秀项目轮流参展参演。扎染、陶艺、湘绣等诸多非遗传承表演节目精彩纷呈，竹竿舞、京剧等表演项目也有板有眼。

长沙市将少年宫建设作为落实“双减”和“课后延时服务”政策的有效载体，在偏远地区和城乡接合部选址建设，在中小学生和学龄前儿童中开展活动，为广大乡村少年儿童精心打造了“大门常开、活动常办、内容常新、孩子常来、素质常升”的精神文化生活乐园。目前，长沙市共建成87个乡村“复兴少年宫”，覆盖青少年40万人，其中有6个区中心站、74个乡镇站、7个自建站。2021年以来，长沙市聚合各方优质资源，推动全市乡村“复兴少年宫”乡镇（街道）全面覆盖。

“我们将‘复兴少年宫’建到农村青少年家门口，让乡村孩子也可以享受和城市孩子一样丰富多彩的教育活动。”长沙市文明办负责人彭娟说。

《 人民日报 》（ 2022年07月19日 14 版）

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