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优质数字资源供给不断扩大

国家智慧教育平台总浏览量超30.3亿次（新数据 新看点）

2022年07月19日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月18日电  （记者丁雅诵）记者近日从教育部获悉：国家智慧教育平台3月28日上线以来，各类优质数字资源供给不断扩大，浏览量持续增加。截至7月12日，门户及4个平台（国家中小学智慧教育平台、国家职业教育智慧教育平台、国家高等教育智慧教育平台、“24365”大学生就业服务平台）的总浏览量已超过30.3亿次，总访客量达4.3亿人。

　　聚焦全面育人。平台二期7月8日上线，新增大思政课资源465条、体育美育课程473门、劳动教育资源3500余条，服务学生德智体美劳全面发展。4月28日新增设的“抗击疫情”“心理健康”“北京冬奥精神”三大专题，浏览量分别达16.2万次、83.3万次、162.1万次，相关课程持续受到学习者的欢迎。

　　聚焦个性化学习。平台二期新增国培示范、院士讲堂、名师课程等在线培训等资源6240条，提供研究生课程300门、案例8.5万个、产学研需求信息30万条，汇聚各类语言学习资源8000余条。

　　聚焦多样化服务。“24365”大学生就业服务平台累计汇聚岗位资源达1124万个，新增岗位资源744万个，2022届毕业生累计注册519万，新增注册223万人。主动向毕业生推送岗位信息2192万条次。针对师生日常办理频繁、需求旺盛的政务事项，平台二期还增设“服务大厅”，新增考试服务专区、学历学位专区、留学服务专区。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月19日 01 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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