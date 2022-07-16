大会现场。图片来源：北京教育新闻宣传学会

人民网北京7月16日电 （记者李依环）北京教育新闻宣传学会第三届第一次会员大会15日举行，来自北京地区高校党委宣传部、各区委教育工委区教委宣传部门和所属教育新闻宣传事业单位负责同志，以及中央及市属新闻单位代表100余人参会。

会上，中国人民大学党委副书记、副校长胡百精当选北京教育新闻宣传学会新一届理事长；现代教育报社社长、总编辑王宇，北京航空航天大学党委常委、宣传部部长李建伟，北京工业大学党委常委、宣传部部长刘幸菡，北京电影学院党委常委、宣传部部长陆花，市委教育工委四级调研员赵国伟，朝阳区委教育工委统宣科科长高峰，光明日报社北京记者站副站长董城7人担任副理事长；现代教育报社社长、总编辑王宇担任秘书长；中国石油大学（北京）党委副书记、副校长韩尚峰担任监事长；通州区教委宣传科科长王川，首都经济贸易大学党委宣传部常务副部长付琳，北京邮电大学党委宣传部部长胡启镔，北京建筑大学党委宣传部常务副部长魏楚元4人担任监事。

胡百精表示，在北京市委教育工委的领导下，学会今后将着力做好四个方面工作：一是提高政治站位，发挥学会智库作用，提升首都教育新闻宣传工作质量；二是促进教育系统与新闻单位开展深度交流，宣传首都教育改革发展成果，形成良好氛围，鼓励师生奋发作为；三是加强教育新闻宣传科学研究，提高教育系统宣传队伍建设水平和工作能力；四是完善学会机构管理制度，强化服务功能，与会员形成新闻宣传合力，共同发挥积极作用。

北京市委教育工委副书记李奕表示，学会自成立以来，着力搭平台促交流、重科研抓活动、强优势做服务，积极发挥了在首都教育宣传工作各方面各环节的重要作用。广大教育系统新闻宣传干部要学深悟透、感悟思想伟力，要学思践悟、汲取精神力量，要学以致用、推动实际工作，把学习、思考、实践、感悟结合起来，真正做到学思用贯通、知信行统一，充分展现首都教育人的使命担当。

对学会未来发展，李奕提出四点工作要求。一是要提高站位，把准工作方向，要带领会员深入开展新闻宣传工作，展现首都教育改革发展亮点成果；二是要发挥作用，凝聚战线力量，要发挥好学会的桥梁作用，凝聚行业力量，促进北京教育新闻宣传事业健康发展；三是要强化优势，开展精准服务，加强教育新闻宣传工作科学研究，推进教育新闻宣传工作队伍建设质量提升；四是要加强管理，提升发展能力，建立健全学会运行体制机制，提升内部治理能力，提高外部运行管理机制效能，保障学会健康发展。

据悉，北京教育新闻宣传学会是由北京市委教育工委指导，由北京地区高校党委宣传部，北京各区教育工委区教委宣传工作部门、各区教育新闻宣传事业单位，中央及市属媒体教育跑口记者等组成的非营利性社会团体。

(责编：李依环、熊旭)