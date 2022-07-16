人民网北京7月16日电 （记者李依环）记者从北京市教委获悉，近日，经高校选拔推荐、专家集中评审，来自北京高校的100支实践团队入选首都高校师生服务“乡村振兴”行动计划。实践团队将利用暑期时间，奔赴全国22个省份的119个乡村开展实践，以文化兴农、科技支农、卫生惠农、智慧助农等，助力乡村发展。

今年6月，北京市委教育工委、北京市教委启动了首都高校师生服务“乡村振兴”行动计划。这是2022年北京教育系统“请党放心强国有我”主题教育活动之一，旨在发挥高校人才优势，深入乡村一线、助力乡村振兴、加快农业农村现代化步伐，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

据介绍，自活动启动以来，首都高校积极开展校内遴选推荐，共计48所高校的187支团队参加市级评选，实践内容涵盖文化乡村行动、科技乡村行动、卫生乡村行动、法治乡村行动、美丽乡村行动等方面。最终，57支京外团队、43支京内团队脱颖而出。

下一步，各高校将组织师生上好这堂“行走的大思政课”，通过开展宣传展示、总结评选和成果转化等，切实保证工作效果，进一步激发广大师生投身乡村振兴的干事热情，奏响“请党放心 强国有我”的时代强音。

据悉，近年来，北京高校围绕服务国家和首都发展，创新开展红色“1+1”基层党支部共建活动。同时，精心推出“双百行动”计划等项目，每年组织100个青年教师社会调研团、100个大学生社会实践团，深入基层一线开展社会调研和社会实践活动，为首都经济、社会、文化、生态建设提供科技、智力和人才支持，产生了一批优秀成果。

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