人民网北京7月16日 (记者郝孟佳)7月11至15日,国际媒介与传播研究学会(IAMCR) 2022年会由清华大学成功举办。来自近100个国家和地区的近2000位学者在线参加了会议。这是中国大陆首次主办国际的传播学会学术年会,彰显出中国新闻与传播学科蓬勃向上的活力和日益壮大的国际影响力。清华大学校长王希勤在大会开幕式致辞中指出,本次年会体现了建立互信对促进跨文化传播与合作的价值,为当下重新思考媒介与传播在建设人类共同未来中的作用提供了宝贵的交流机会。

IAMCR北京2022年会的主题是“新全球化时代的传播研究:再定位、挑战与变化的语境”(Communication Research in the Era of Neo-Globalisation: Reorientations, Challenges and Changing Contexts),共举办3场全体大会、15个分会的数十个论坛、18个工作组的数十场专题讨论和分组研讨会。此外,IAMCR2022还由全球5所大学组织举办了为期3天的“前会”,下设主题论坛110多场。

IAMCR开幕式与两场全体大会发言嘉宾

与会嘉宾围绕本次年会主题,从“新全球化时代媒介传播研究的重新定位”“全球传播视野下的人工智能”“新全球化时代的文化认同与反认同”“气候变化、健康与环境传播”“数字时代的媒介伦理”“新闻传播与构建人类卫生健康共同体”“数字科技与跨文化传播”“数字平台与公共服务:科技、传播和可持续发展”等八大议题展开研讨,硕果累累。清华大学新闻与传播学院院长、教授周庆安,清华大学新闻与传播学院副教授张莉、戴佳、曹书乐、蒋俏蕾、匡恺、陈梁等分别主持了全体大会和专题会议。

会议期间,IAMCR组委会还颁发了“赫伯特·席勒奖”(Herbert Schiller Award)、“城市传播研究基金奖”(Urban Communication Research Grant Award)和“气候变化传播奖”(the Climate Change Communication Award)三项大奖。

IAMCR主席尼科·卡彭铁尔(Nico Carpentier)盛赞IAMCR北京2022年会是一次面向全球学者的盛会,向IAMCR执行委员会、国际理事会、执行秘书处及其执行主任,向清华大学与西交利物浦大学以及为此次年会作出巨大努力的各界同仁致以崇高敬意。IAMCR2023法国里昂年会组委会主席弗朗索瓦丝·巴琪安瑟琪在闭幕式上表达承办下一届年会的兴奋之情。清华大学新闻与传播学院党委书记胡钰,清华大学新闻与传播学院教授史安斌出席闭幕式并致辞。

IAMCR北京2022年会由国际媒介与传播研究学会与清华大学新闻与传播学院主办,西交利物浦大学人文社科学院媒体与传播系与中国新闻史学会协办。吸引海内外知名学者与新锐才俊参会,规模盛大,议题多元。此外,本次年会特邀北京市大数据中心等非学术类合作伙伴机构及其负责人加入专题讨论中,结合业界视角来探究新时代智能传播的元宇宙、智慧计算、数字伦理等前沿话题。

国际媒介与传播研究学会(IAMCR)于1957年在联合国教科文组织总部(UNESCO)创设,其目标始终聚焦于建设一个全球性的论坛,为学界、业界和其他媒体与传播工作相关的人士提供一个交流平台,目前拥有一百五十多个国家的近三千位学者会员,每年举办大型学术年会。目前,IAMCR下设15个分会、18个工作组,涉及的研究领域广泛,包括媒介、受众、技术、历史、政治、参与、艺术、法律、政策等各个方面。历经多年的发展,IAMCR已经成为了享誉世界的国际学术组织。

(责编:郝孟佳、熊旭)