原标题：乘客突发疾病 湖北一高校医学生齐心解危局

7月13日晚，一列由十堰驶往石家庄的火车内响起了急促的求助广播。一名约40岁的男性乘客突发胸闷、呼吸困难。闻讯后，乘坐该列车的湖北医药学院医学影像专业大一学生杨帆迅速赶到患者所在车厢，想要提供帮助。

经问询、观察，患者有高血压病史，脉搏暂时正常，胸闷、心慌，且伴随阵发性左胸疼痛和窒息感。但列车医疗设备和杨帆目前所学知识均有限，他立即联系湖北医药学院“周丽急救志愿服务队”队员，队员们利用所学知识，远程对患者进行进一步生命体征评估，结合当时情况，初步诊断为冠心病。

队员们通过电话引导杨帆和列车员将患者扶至通风处，观察其状态，并向杨帆强调心肺复苏要点，以便在发生心搏骤停的危急情况下，进行正确有效抢救。约半小时后，患者症状逐渐缓解，杨帆为他接了一杯温开水，并留下自己的电话，以便再次不适时能及时与他联系。下车后，患者立即前往医院就医。

7月15日，患者通过电话告诉杨帆自己已经康复。“小伙子，是你给了我力量和安全感！”他对杨帆说。

杨帆生于2003年，从小有个“医生梦”，长大后考入心仪的大学学医。从入学起，他便努力学习心肺复苏术等急救知识，为成为一名救死扶伤的医生做准备。“那天一听到广播，我就知道该挺身而出，一秒都不得耽误，即使身上没有药，专业知识也不够，但哪怕是为其他医生提供辅助我也愿意，这是我学医的初衷。”他说。

“周丽急救志愿服务队”是湖北医药学院的一支青年志愿队，该团队发挥医学院大学生的专业特长，在湖北十堰广泛开展急救培训服务活动，普及急救知识。目前，杨帆已如愿加入其中。他表示，今后将更努力地学习，争取成为一名优秀的医务工作者，传播仁心仁术。(武一力 李俊凯)

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