原标题：19国留学生赴新疆参访：新疆的艺术、科技，实地参访才知道！

图为浙江师范大学留学生参访团在“中国新疆民族乐器村”参观乐器工作室。浙江师范大学供图

近日，浙江师范大学国际处与边疆研究院共同组织开展了留学生“走进新疆·感知中国”活动。来自19个国家的20位留学生来到新疆，实地走访了城市、乡村、企业、博物馆、艺术剧院、巴扎等。

在乌鲁木齐，留学生参访团参观了铁建重工新疆有限公司。该公司目前已全面开发了掘进机、特种装备、高端农机三大系列产品。其中，先进的数控操作系统、巨大且先进的采棉机给留学生留下了极为深刻的印象。该款采棉机在单位时间内的工作效率相当于1300人的总工作量。

图为浙江师范大学留学生参访团在刚组装完成的采棉机上合影留念。浙江师范大学供图

突尼斯留学生SELMI NEDRA(李娜)表示，原以为新疆是欠发达地区，但实地参观后，才发现新疆有那么多高科技制造业，让她深感震撼。新疆拥有如此之多的大型高科技采棉机器，采摘棉花根本用不了那么多人工，西方媒体报道的所谓“强迫劳动”，经过实地考察，既不真实、也违反常识。

来自塔吉克斯坦的留学生YUSUPOV DALER(达力尔)也表示，在这里深深感受到中国科技的力量。“新疆棉农用大型采棉机采收棉花，降低了采摘成本，也增加了收入。如此看来，一些西方媒体所说的‘强迫劳动’根本站不住脚。”

图为浙江师范大学留学生参访团在新疆艺术剧院木卡姆艺术团向专业艺术家学习舞蹈。浙江师范大学供图

在新疆艺术剧院，留学生们首先被巨大宏伟且具有民族风格的建筑群吸引。剧院木卡姆艺术团团长地力下提·帕尔哈提向大家介绍，该团负有搜集、整理、研究与传承木卡姆艺术并将其搬上舞台的重要使命。该艺术团成立以来，先后整理、排演了大型主题晚会《木卡姆的春天》、大型诗画音乐会《丝路乐魂》、大型音舞诗画《木卡姆印象》等剧目，受到各族观众的喜爱和好评。

在剧院，留学生们观看了木卡姆艺术团精心准备的节目。

“艺术家的演出太棒了！我都拍下来发在微信朋友圈了，已经有很多世界各地的朋友点赞。”来自坦桑尼亚的留学生TEWELE AYUBU(王晓乐)激动地说，后期还要做成微视频供大家欣赏。

图为浙江师范大学留学生参访团在新疆艺术剧院前合影留念。浙江师范大学供图

乍得留学生YAOUBA ISSA HOMSET(姚一宏)表示，从十二木卡姆的器乐与舞蹈表演中，他感受到一些共通的文化元素，整场表演让他既震撼又感动，非常希望这样优秀的文化与艺术表现形式能传播到世界更多地方。

随着气氛的高涨，留学生们还现场向艺术家们学起了舞蹈。

在喀什，参访团首先来到“中国新疆民族乐器村”吾库萨克镇托万克吾库萨克村。村庄所在的疏附县曾是国家级贫困县。通过建立民族乐器作坊，当地群众不仅全面脱贫，更让维吾尔族传统乐器得以传承并焕发出新的光彩。

图为浙江师范大学留学生参访团在新疆国际大巴扎合影。浙江师范大学供图

留学生们一踏入乐器制作工作室，就被“都它尔”“热瓦甫”“手鼓”“胡西塔尔”等民族乐器所吸引。

阿尔及利亚留学生YOUNES CHEBINI(舒文)表示，这些新疆乐器和阿尔及利亚的乐器有同有异。他会拉小提琴，新疆的弦乐器也能很快上手。“音乐是一种文化语言，可以连接全世界不同地域、不同民族的不同文明。”

图为浙江师范大学留学生参访团与阿克苏地区温宿县金华新村村民一起跳民族舞蹈。浙江师范大学供图

尼日利亚留学生OKOYE CHINECHEREM ESTHER(叶苏雅)说，没想到新疆有这么多民族乐器，“新疆真是太美妙了！”

5日，参访团来到疏附县新疆中科智能科技有限公司。该公司主要生产儿童定位手表等智能产品，目前已设立5条自动化流水线，月产儿童智能手表20万只，智能教育平板电脑5万台，有效推动了疏勒县经济发展。

图为浙江师范大学留学生参访团参观伽师县城乡饮水安全工程。浙江师范大学供图

听了中科公司的介绍，土库曼斯坦留学生GULBAYEV GAYGYSYZ(云飞扬)现场就买了一块智能手表，还义务当起了产品推销员。韩国留学生禹贤知说，没想到竟有高科技公司驻扎在这么偏远的西部边疆、带动当地经济，真的很了不起。

参访团还来到伽师县，了解当地城乡饮水安全工程。伽师县属于典型的温带大陆性干旱气候，年平均蒸发量是降水量的15倍，水资源严重匮乏。20世纪90年代以前，当地没有水井，更无自来水，人们把河水引到涝坝中储存。到河流枯水期，涝坝长时间没有来水，微生物滋生、动植物大量繁殖，污染严重。各族民众长期饮用涝坝水，导致地方病流行，也构成制约脱贫的最大短板。

图为浙江师范大学留学生参访团参观铁建重工新疆有限公司。浙江师范大学供图

1995年，伽师县开始实施防病改水工程，截至2018年已实现自来水入户全覆盖。但伽师县地下水硫酸盐、氟化物普遍超标，个别区域砷含量超标，长期饮用容易造成氟斑牙、结石等疾病。为进一步解决饮水问题，2019年2月，伽师县城乡饮水安全工程正式立项，2020年6月正式通水，当地水质不达标、饮水不安全的问题得到彻底解决。2020年，伽师县如期脱贫摘帽。

参访给留学生们带来了极大的震撼。许多人表示，中国政府真的很爱护自己的民众，即便偏远地区，都要为民众做实事，解决民众的难处。

(责编：郝孟佳、孙竞)