原标题：“双减”后宁夏银川首次中考：高分段考生均衡分布多校

7月12日是宁夏初中学业水平考试(以下简称“中考”)成绩发布和分数线公布的日子。记者在银川市当天举行的中考成绩发布会上获悉，今年是“双减”政策出台后的首次中考，也是民办初中招生实行100%电脑随机录取后的首次中考，银川市三区考生分数在695分(满分750分)以上的人数为571人，该分段考生分布在银川市90%以上的初中学校，不存在某个学校占压倒性优势的情况。

据悉，宁夏参加2022年中考的九年级考生共有9.8万人，其中，银川考区(含三区两县一市)九年级考生28903人。

银川市政府教育督导室副主任马小林表示，银川市今年中考成绩高分段人数“遍地开花”，是近年来从未有过的现象。“这个现象说明通过100%电脑派位政策有效遏制了‘掐尖’现象，给予了各初中学校均等发展机会。”他说，今年，银川市各初中学校教育教学都获得了普遍提升，各学校的高分段人数趋于均衡，占比相当，校际之间的差异正在迅速缩小，让办好每一所“家门口的好学校”正在变为现实。

与去年相比，银川市三区今年中考报名人数增加了1000余人，按照普职比大体相当的原则，宁夏教育厅下达的招生计划也相应增加。“为了让考生能够享受优质普惠的公办高中教育资源，综合考虑办学规模等因素，银川市中小学招生领导小组在招生计划的分配上重点向公办高中倾斜，包括银川二中、银川九中、银川唐徕回民中学、宁夏银川一中、宁夏长庆高级中学和银川三十一中等市属、自治区属和辖区属高中学校的统招计划较2021年均有所增加。”马小林说。

同时，为贯彻落实关于普通高中“公民同招”的工作要求，今年，银川市三区中考将分别划定公、民办普通高中最低录取控制线，作为招生录取的依据。招生计划未完成时，公办普通高中采取征集志愿的方式进行补录，民办普通高中向银川市中小学招生领导小组提出申请，经审批同意后可降段录取，录满为止。

此外，为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和落实“指标到校”向农村薄弱初中学校倾斜的工作要求，从今年起，银川市具备“指标到校”资格的三区农村初中学校考生可降低两个分数段(每个分数段为10分)参加“指标到校”录取。(记者 李佩珊)

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