原标题：儿童溺亡悲剧频发需共筑防溺水安全网

夏季到来，全国多地发生多起溺水事件，少年儿童不幸溺亡时有发生。近年来，教育部门每年都会出台相关政策文件、发布预警通告，部署指导预防中小学生防溺水工作。

此类事件为何“屡防屡现”？如何彻底堵住溺水安全漏洞？对此，新华社记者进行了采访。

夏季儿童溺水悲剧频发

7月4日，江苏省泰州市几名少年在江边戏水，造成2人溺水身亡；同一日，江西省抚州市一名15岁少年私自下河游泳，不幸溺水身亡；6月26日，海南省临高县临城镇文澜江和北部湾交汇海域发生一起溺水事故，共造成4名未成年人死亡……

据国家卫健委和公安部不完全统计，我国每年有5.7万人死于溺水，少年儿童溺水死亡人数占总数的56%，平均每天有88个孩子因溺水死亡。溺水已成为中小学生非正常死亡的“第一杀手”。

中南大学湘雅医院急诊医学教研室主任李湘民介绍，人溺水后大量的水和异物进入呼吸道，会导致呼吸道严重堵塞出现窒息，还会刺激喉部引起痉挛导致呼吸抑制甚至心脏停搏，这两种情况都会致人死亡。

图为青岛红十字搜救队在组织防溺水救援培训。（受访者供图）

据青岛红十字搜救队队委会成员高玉瑞介绍，搜救队每年都会实施多起溺水救援，其中溺亡事故不在少数。

“夏季天气炎热，孩子们又喜欢玩水，增加了溺水事故的概率。”高玉瑞说，从业9年来他已参与数十起落水救援事故。今年以来参与水域救援10起，其中1起溺亡。在这些事故中，12至17岁的少年出事故较多，这些落水的中学生，绝大部分是自己或者结伴下水游玩，没有家长陪护。

“池塘、水库看似平静，有些地方水看起来很浅，实则危机四伏。水底不起眼的淤泥、水草可能就是儿童溺水的罪魁祸首。”高玉瑞说，在他参与的溺水救援中，以野外河道和池塘居多，其中池塘溺水占到溺水总数的一半以上。

儿童溺水缘何屡现

业内人士说，儿童溺水悲剧之所以“屡防屡现”，避险意识淡薄、防溺水教育和监管缺位，成为引发悲剧的主要原因。

“宣传教育、避险意识不入脑，这是防溺水工作的一大难点。”海南省教育厅学校安全工作处副处长王卫红说，溺水多发于农村地区，学校虽进行了安全教育，学生仍没有引起重视。家长的安全避险意识也很淡薄。

“年轻家长因为玩手机等忽视了看管，孩子一旦发生溺水，几分钟人就没了。”湖南省儿童医院院长肖政辉说。

多位中小学教师表示，每年暑假前学校都会下发一封防溺水须知的家长信，并要求家长签名提交回执单，“有的家长签了回执单但忽视了提醒，老师反复督促甚至造成一些家长反感。”

一位农村小学校长说，学校每年在暑假前都会用广播重复“喊话”，班主任也会在班级多次强调，但学生到底听没听进去“不好说”，效果并不算理想。

此外，王卫红等认为，一些具有中高风险隐患的水库、水塘、水井、鱼塘等缺乏有效监管。有的地方对隐患排查整治不深入，人防、物防、技防投入力度不大，“蜻蜓点水”式地走形式、走过场。

共同筑牢防溺水安全网

“防溺水工作关键是防患于未然。”肖政辉说。

高玉瑞等业内人士建议，各地应明确属地管理责任，重点加强农村地区无人看管的平塘、水库、矿坑等排查巡控，完善重点时段、重点水域专人值守制度，一旦有人落水可以立即营救，切实做到“有人巡、有人管、有人防、有人救”。

此外，还应加大预防溺水宣传力度，尤其是对学生、家长的安全教育要更加重视。

图为青岛红十字搜救队进入校园开展防溺水救援培训。（受访者供图）

“当前防溺水安全教育注重‘量’的同时，应更注重‘质’。以更加生动形象直观的形式，让孩子们喜闻乐见、入脑入心，将安全意识根植于学生的大脑中。”湖南省怀化市教育局一位负责人说，宣传教育还需进村入户，全方位弥补教育宣传短板。

海南省教育厅有关负责人建议，应加大对中小学生游泳教育的普及和培训，逐步推进高年级学生掌握自救和科学救人的技能。

“各地还应完善预防溺水应急预案，加强救援队伍、设施建设。”湖南大学教育科学研究院副教授刘声涛说，应在溺水高发、隐患集中地区开展应急演练，建立应急救援队、设置救援设施，不断提高处理突发事件的能力。

“对学生的安全管理没有假期，永不放假。”近日，云南文山壮族苗族自治州召开学生防溺水安全紧急会议提出，坚持党政同责、一岗双责，州县乡村组“五级书记”抓防溺水工作，切实扛起校园安全的兜底责任。对水域包保值守全覆盖，明确产权水域的安全管理主体责任，实施一批微防护工程，做到对所有水域全覆盖有人值守。对家长包保培训全覆盖，对所有学生、幼儿家长进行全覆盖警示教育培训，签订防溺水责任书。按照印发的防溺水硬措施，如再出现溺水事件，将从严从重从快顶格问责处理。（新华社记者王凯、谢樱、赵叶苹）

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