原标题：2021年全国高校院所专利转让许可2.7万次

“2021年全国高校院所专利转让许可达2.7万次，同比增长33%，是全国专利转让许可总体增速的近2倍。”国家知识产权局知识产权运用促进司司长雷筱云12日在国新办新闻发布会上介绍高校院所专利转化运用成效。

2022年上半年知识产权相关工作统计数据发布会现场。新华社记者 宋晨 摄

高校院所是专利等知识产权创造的“宝库”，掌握大量未实施的专利。长期以来，在专利转移转化方面，一直存在着高校院所成果“转化难”、中小企业技术“获取难”的“两难”问题。为此，近年来我国在政策引导和制度供给方面采取了一系列措施，加快推动知识产权向现实生产力转化。

雷筱云介绍，今年，《关于做好2022年专利转化专项计划有关工作的通知》印发，先后确定了16个成效突出的省份予以重点支持。“16个重点省份高校院所专利转让许可次数、向中小企业转让许可的次数和惠及企业数均占全国的九成左右，推动专利转移转化的引导作用和实施成效显著。”

专利开放许可，是专利法第四次修改创设的新制度，也是简便快捷的“一对多”许可方式，有助于促进供需对接、提升谈判效率、降低制度性交易成本，为专利转化运用提供了新途径、新模式。

今年以来，为推动专利开放许可制度平稳起步、高效运行，国家知识产权局向地方知识产权局印发了《专利开放许可试点工作方案》，计划在2022年底前，发动超过100所高等院校参与试点，达成专利许可超过1000项。

“目前已经有13个省份印发了试点方案，6个省份组织了77所高校筛选公布了3375件专利进行开放许可，精准匹配推送到1.9万家中小微企业，达成许可合同587份。”雷筱云说。

下一步，国家知识产权局将继续推进专利转化专项计划和专利开放许可制度的实施，发布专利实施许可合同备案数据，出台专利评估指引国家标准，为开放许可定价提供方法指导和数据参考，从高校院所供给侧和中小企业需求侧双向发力，推动高校院所创新成果转化见效。（新华社记者王琳琳、宋晨）

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