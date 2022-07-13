本报三亚电 （记者孙亚慧）7月8日，在欧美同学会第九届年会期间，同时举行了欧美同学会第四届“双创”峰会。15名海归创新创业代表现场分享了精彩的“双创”故事，创新创业的思维在这里碰撞出火花。

如今已是重庆欧美同学会常务理事、重庆知至科技有限公司CEO的余崇圣，在2012年剑桥大学举行的一场宣讲会上与重庆结缘，第二年就来到中科院重庆研究院，从事纳米传感器技术研究。“我们10年的沉淀只做了1件事情，就是将多源传感融合SOC架构并且取得成功。在中科院研究若干年并取得一定成果之后，我在5年前开始着手进行技术成果转化。”当时，余崇圣对自己的团队成员说：“走出研究院，我们最大的任务就是将科研成果推向市场，助推实体经济发展。”从团队成立之初大家挤在只有十几平方米的仓库内办公，到如今已经拥有自己的生产车间和无尘室、并获得了“吴文俊人工智能科学技术奖”一等奖——该奖被誉为“中国人工智能最高奖”，余崇圣的经历正是不少海归科研团队耐得“冷板凳”、埋头做科研的真实写照。

广东欧美同学会常务理事、深圳市华傲数据技术有限公司首席执行官贾西贝用“锤子”和“钉子”生动比喻科研创业，道出了在场不少海归科研团队都曾遇到过的困惑。“钉子”指海归要解决的业务问题，“锤子”则比喻科研人员掌握的技术和工具，如果手握“锤子”找“钉子”，便容易出现伪需求，也容易盲目放大市场对这项技术的真实需求。贾西贝建议，创业者应以问题、客户、业务为导向，转变思路，让“钉子”找“锤子”。

参加此次“双创”峰会，是湖北欧美同学会光谷分会副会长、武汉康复得生物科技股份有限公司董事长李青山第一次来到三亚，海南自贸港关于人才引进的一揽子政策让他很兴奋。

在李青山看来，创业的方向非常重要。“20多年前我还在美国时，已经感受到随着人年龄的增加，会渐渐出现各种各样的慢性病，加之现代生活中的一些不良饮食习惯和人们的生活压力，慢性病出现的速度在加快。”李青山说，他将研究的关注点放在肠道问题上。“肠道里的‘菌’是我当时认为寻找有效治疗或预防这一类疾病和亚健康状态的最好来源，我便确定了研发这一领域口服药的想法。”李青山强调，只有思考清楚自己创业的细分领域，找到团队的核心竞争力，做得比内行更内行，才能真正创好业。

欧美同学会留日分会理事、福瑞莱环保科技（深圳）股份有限公司董事长王文昭是欧美同学会首届“双创”大赛全国总决赛的一等奖获得者。那场决赛中，他所带来的“离网式污水处理智慧解决方案”将科技创新与国家战略需求相结合，赢得了众多评委青睐。在“双创”峰会上，王文昭介绍，离网式污水处理解决方案如今已在全国14个省市实现规模应用，取得了良好的经济效益和社会效益，未来将为污水处理行业带来更大的发展契机。

上海市欧美同学会第十届理事会理事、清华长三角研究院细胞药物转化公共服务平台主任李一佳多年来深耕干细胞研究，希望利用干细胞技术帮助患有肌肉减少症人群。“我做的是细胞治疗行业，因此对海南自贸港的政策特别关注，海南博鳌非常适合进行细胞治疗产业的推广，我一直希望有机会将项目落地海南。”李一佳说，随着国内创新创业环境日趋成熟，留学归国人员迎来了干事创业的广阔平台。

欧美同学会党组书记、秘书长王丕君表示，广大留学人员要深刻认识人才需求中的机遇，增强强国有我、只争朝夕、主动作为意识，在“双创”之路上不断把握中国机遇、人才机遇。“欧美同学会将一如既往地担当好海内外留学人员的服务员、联络员，担当好党和政府联系留学人员的桥梁纽带；一如既往地搭建国内外各种平台载体，让不同年龄、专业、界别、国别的归国学子，学习有机会，交流有条件，展示有舞台，干事创业有载体，奋斗拼搏有助力。”王丕君说。

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