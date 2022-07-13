刘 峣 彭元元

中连川小学航拍图。

资料照片（新华社发）

小球员在训练中。

资料照片（新华社发）

甘肃省兰州市榆中县中连川乡，坐落于黄土梁峁沟壑地带。这片海拔2300多米的偏僻山区，有一群令当地人骄傲的足球少年——中连川小学的几十名山里娃，将足球踢出了大山，用足球编织了梦想。

山里娃踢足球，能行

中连川小学是一所典型的农村寄宿制小学。由于当地人口稀少，加之很多适龄儿童随父母进城上学，学校学生只有百十人左右。

“以前没有足球场，几十平方米的土场地，摆两块砖头就是球门。”站在操场中间，中连川小学校长马安武回忆起十几年前带领中连川乡的孩子踢足球的场景——尘土飞扬、男孩女孩们穿着布鞋在坑坑洼洼的球场上奔跑。

尽管条件恶劣、没有专业的训练场地，可一踢起足球，孩子们就有了使不完的劲儿、止不住的快乐。

孩子们的笑脸给了马安武信心和底气。2012年8月，马安武经过多方联系和社会各界的帮助，在中连川乡建起了第一支足球队。球队成立后，马安武亲自上阵当教练，为了弥补专业短板，他经常抽时间恶补足球专业知识。

早晨和放学后带领小球员训练；大课间组织40分钟的分组比赛；借助寄宿制学校的优势，和孩子们在晚上一起看球赛……经过不到一年的“非专业”训练，中连川小学足球队便已踢得有模有样。在一场友谊赛中，球队以9∶3的大比分战胜了兰州市市区一所小学球队。

看着个头普遍比城里孩子矮的山里娃拥抱着庆祝胜利，马安武知道，这条路走对了。

“我们就是想借助足球，让孩子们成为自信、阳光的逐梦人。”马安武说，“山里娃踢足球，能行！”

如今，在中连川小学内处处都有足球的元素——墙上写着“足下生风”，宿舍门口摆满了球鞋、教室的手工画下堆满了足球……中连川小学里的足球场，是榆中县历史上第一块人工草坪球场。如今，这样的球场在榆中县已有120块。

迄今为止，学校已经有30多名孩子被省内外体校及足球特色学校选拔录取、继续深造；10余名队员进入云南足协、成都足协、陕西省队等专业队，继续追逐足球梦想；8名优秀队员先后赴英国集训深造……

孩子们更自信开朗了

足球不仅给大山里的孩子带来了快乐，也改变了他们的人生，改变了山区民众的教育观念。

马安武说，刚开始足球训练时，学校一些任课教师和家长认为踢足球会影响学习，甚至动员和阻止孩子参加足球训练。为此，他经常和老师交流，关注孩子的生活和学习动态。绝大多数孩子踢球后学习更优秀了，待人更有礼貌了，身体更棒了，人也更阳光了。

“踢足球强身健体是最基本的出发点，提高踢球技术并塑造良好的性格、品质是核心所在。”马安武说。

中连川小学足球教练蒋丹丹，是学校唯一一名女教练。她说，许多孩子接触足球后性格有了很大变化，特别是许多不爱说话、不爱学习、性格比较孤僻的女孩子接触到这项团队运动后，变得自信、开朗了。

如今，中连川小学的足球队中有了更多“铿锵小玫瑰”，她们把中国女足球员王霜、王珊珊当成自己的偶像，把进入国家队当做自己的梦想。她们每天坚持训练，无论是零下20摄氏度的严寒，还是吹得人睁不开眼的风沙。

“现在校园足球发展越来越好，山里的孩子有了更多的机会、更广的平台，每次看到他们在毕业后能够继续足球理想，就是我最高兴的时候。”马安武说，今后他希望能进一步延续中连川小学的足球文化底蕴，让中连川小学变成一个足球特色学校和足球基地。

校园足球发展的缩影

张楚乔曾是中央电视台体育频道新闻部特别节目组导演。几年前，他制作的一期关于中连川小学的专题片，让大山里的足球少年受到了更多人的关注，推动各界爱心力量帮助中连川小学建设教学楼和绿茵场。

能不能把中连川小学的故事搬上大银幕？张楚乔以总监制的身份，带领出品团队以中连川小学为原型，历时6年，拍摄了校园足球公益电影《足球·少年》。

张楚乔说，影片讲述了位于中国西北山区的石湾小学面临撤并，校长马连成不忍看到孩子们因学校撤并而翻山越岭求学。为此，马连成请来了足球队员秦哲指导学校足球队。在大家的努力下，足球少年历经重重困难踢出了名堂、实现了足球梦想，成为足球特色学校的石湾小学也得以继续开办。

“中连川小学的故事是中国校园足球发展的一个缩影。”张楚乔说，“我希望《足球·少年》这部电影中每一帧关于山区体育教育的画面，都能被大家看到。”

时任兰州市文联主席的汪小平，也被中连川小学的故事和张楚乔对山区孩子的执着所感动。从修改了十几次的剧本到往返周折的拍摄，整个团队为电影付出了许多心血。

“他们踢球时那纯洁的眼神以及对胜利的渴望让我非常感动。我是个球迷，也爱踢球，我想为我们这些黄土高坡的娃娃们做些事。”汪小平说。

走出大山，走进更大的荧幕、走向更大的球场，足球少年的故事仍在继续。

(责编：郝孟佳、孙竞)