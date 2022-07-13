本报记者 郑 娜

近日，教育部正式发布《义务教育艺术课程标准（2022年版）》，将“舞蹈、戏剧、影视”正式纳入课程标准，凸显了国家对“以美育人”教育理念的重视。在戏剧这一门类中，儿童戏剧由于具有体验性、启发性、趣味性、游戏性等特征，是既能体现“美育特点”又能传递“美育精神”的艺术形式。

如何在中小学开展普及性的儿童戏剧教育？如何发挥社会组织的作用，助力学校培养更多合格的儿童戏剧师资？近日，中国儿童文学研究会联合中央文化和旅游管理干部学院在线上举办第十六期儿童戏剧教育教师培训班，邀请戏剧界、教育界的专家学者，为来自全国各地的200余位学员授课，授课内容包括戏剧教育、儿童剧创作、儿童剧演出项目管理、戏剧表演等。

谈到普及性戏剧教育课相关话题时，上海戏剧学院教授孙惠柱表示，让中小学生像上音乐课那样去学习戏剧，从技术上来说难度很大。戏剧比音乐复杂得多，一场戏至少需要两个人，要对话，要产生故事，但一个班级通常有几十个人，老师如果没有经过专门培训很难实现。他分享了其团队近年来通过实践探索出的路：可以根据中小学科目共通的规律，设计出好的戏剧范本，让学生把经典剧本的片段放到不同的规定情境中去，由浅入深、由易到难推行普及性戏剧教育。

剧作家、导演李龙吟强调了儿童需要健康的审美心智，儿童戏剧教育工作者必须把提高儿童审美心智放在首位。儿童的审美心智就是好奇心和想象力，随着年龄的增长，这种好奇心和想象力会退化，儿童戏剧教育就是要发掘儿童的好奇心，激发儿童的想象力。“儿童剧宁缺毋滥，就如同不合格的儿童食品不能生产、不能进入市场一样。达到基本审美要求的儿童剧才是合格的。”他说。

《新剧本》杂志主编、一级编剧林蔚然从儿童剧创作方面提供了启发。她表示，儿童剧题材的来源，改编是一条比较重要的道路，包括改编文学名著、畅销童书、绘本等，都能最大程度和写作者、受众产生共情。她以北京儿童艺术剧院改编自绘本的儿童剧《你看起来好像很好吃》为例，认为该剧探讨了全世界共通的情感。虽然原绘本的情节比较简单，但是其人物形象有影响力，主创们在绘本的基础上出色地完成了二度创作，使得这部剧多年来常演不衰。

自2017年首次举办以来，儿童戏剧教育教师培训班共举办了16期，培养全国儿童戏剧教育从业者近万名，形成了专业化、体系化的人才培养项目。据介绍，除了开展培训班之外，中华儿童文化艺术促进会戏剧教育专业委员会还联合中央文化和旅游管理干部学院、中国儿童文学研究会儿童剧委员会连续5年开展“儿童戏剧教育人才提升计划”，针对全国儿童戏剧教师开设体系化课程，旨在全方位提升儿童戏剧教育人才的综合素养。

(责编：郝孟佳、孙竞)