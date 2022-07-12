人民网北京7月12日电 （记者孙竞）7月11日下午，“美丽中国·青春行动”2022年青少年绿色长征科考实践活动出征仪式在北京林业大学举行。

2022年绿色长征科考实践活动由北京林业大学联合中国科学院西北生态环境资源研究院、中国科学院青藏高原研究所、上海交通大学、山东大学、武汉大学、四川大学、兰州大学等来自全国的56所科研院所和高等院校发起，全国保护母亲河行动领导小组办公室、国家林业和草原局宣传中心、全国青少年生态文明教育中心、高校思想政治工作创新发展中心（北京林业大学）、北京林业大学黄河流域生态保护和高质量发展研究院等单位共同支持。

出征仪式上，全国青少年生态文明教育中心主任、北京林业大学党委书记王洪元介绍，自2007年起，北林组织全国高校青年大学生连续15年开展“绿色长征”科考实践活动，足迹遍布全国30个省市自治区，累计3万余名大学生参与其中，间接影响数十万青少年学生。王洪元指出，在新的征程上，要保持生态文明宣传教育的战略定力，主动融入、主动对接、主动服务国家生态文明建设，充分发挥全国青少年生态文明教育中心的平台功能，依托科研院所学科智力优势，形成高质量、有影响的学术成果和政策建议，助力美丽中国建设。

记者了解到，本次绿色长征科考实践活动采取“联合发起、各自举办”的形式。由各联合发起院校分别组建由专家和本硕博学生构成的校内科考实践团队，聚焦长江经济带11省区、黄河流域9省区的保护区、河流、乡镇等实践地开展相关科考实践活动。活动内容包括保护母亲河2022净滩行动、生物多样性保护实践活动、母亲河发展状况调研等。

截至目前，57所科研院所和高等院校共组建科考实践团队约500支，成员近5000人。近期还将围绕调研方式方法、新闻宣传、安全保障等对实践团成员开展系列培训，提高实践实效。

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