人民网北京7月12日电 （记者郝孟佳）近日，“诗画里的中国”首届京粤港澳青少年儿童诗歌节暨第三届北京·粤港澳大湾区儿童艺术交流周活动在中国儿童中心举行。此次活动采取线上、线下相结合的方式，各地嘉宾以视频方式参与启动仪式。

“诗画里的中国”首届京粤港澳青少年儿童诗歌节暨第三届北京·粤港澳大湾区儿童艺术交流周活动在京启动（中国儿童中心供图）

全国妇联副主席、书记处书记、党组成员蔡淑敏出席启动仪式并致辞。蔡淑敏表示，首届京粤港澳青少年儿童诗歌节活动，以“诗画里的中国·文脉传承”为主题，组织内地与港澳青少年儿童，通过经典诵读、诗歌传唱、艺术创作，深入学习中华优秀传统文化，感受艺术魅力，厚植家国情怀。活动的开展，有利于促进内地与港澳青少年儿童交往交流，增进港澳青少年儿童对中国国情和历史文化的深度了解，增强港澳青少年儿童的文化认同、民族认同和国家认同。

蔡淑敏强调，中国儿童中心要坚守初心使命，继续发挥窗口作用，加强与港澳青少年儿童的交流，引领青少年深刻认识国家和世界发展大势、增强民族自豪感和主人翁意识，为他们成长成才创造更多机会，为同心共筑中国梦作出积极贡献。

据悉，本次活动由中国儿童中心、北京市青年联合会、广东省青年联合会共同主办。活动将从7月持续到12月，面向内地与港澳青少年儿童，以“诗画里的中国文脉传承”为主题，以“诗画”为载体，通过线上线下相结合的方式，开展中华传统文化公益大师课、“文脉诵中华”经典诵读诗歌会、“少年中国说”诗歌创作交流会、“笔墨生花”诗画作品展、“诗画里的中国”交流雅集等5项内容。

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