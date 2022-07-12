日前，北京外国语大学与新疆大学对口支援工作座谈会在新疆乌鲁木齐举办。会上，两所高校代表围绕人才培养、师资队伍建设、教育教学研究、教师科研评价等方面进行了讨论交流。

会上，新疆大学党委书记许咸宜简要介绍了学校在首轮“双一流”建设中取得的成效。两所高校自2005年起建立对口支援关系以来，北京外国语大学先后选派优秀干部任职，着力加强团队建设，打造外语教师发展平台，联合开展科学研究，共同培育优质师资，为新疆大学外国语学院学科建设实现内涵式发展作出了贡献，期待北外在进一步共享优质慕课等课程资源，创新联合培养人才模式等方面给予更多支持和帮助。

北京外国语大学党委书记王定华从四方面分享了感想和建议：一是北外将继续虚心学习新疆大学的光荣传统和优良品质；二是学校将在继续选派优秀干部任职、天山学者推荐、慕课资源共享、接收教师进修及学生沉浸式体验等方面继续给予新疆大学支持和帮助；三是将依托新疆大学建立北京外国语大学教师社会实践基地，帮助教师拓宽视野、增加通识、提升本领、建功立业；四是将在国别区域研究、外语教师教育教学研究、中外教育研究、边疆及周边研究等方面继续与新疆大学开展合作研究。

“北京外国语大学教师社会实践基地”在新疆大学设立。图片来源：新疆大学网站

据悉，由新疆大学与北京外国语大学联合举办的“新时代外语专业建设高端论坛”同期也正式举办。论坛涵盖3个语种的专业建设和4个外语学科方向的发展与人才培养等主题，来自北京外国语大学、广东外语外贸大学、上海对外经贸大学、中国人民大学、北京航空航天大学的12位专家学者进行了深入研讨。

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