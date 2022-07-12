原标题：天津大学001号本科生录取通知书签发

天津大学校长金东寒地在编号为“001”号的本科生录取通知书上签下自己的名字 天津大学供图

“杨卓然同学，祝贺你成为一名光荣的‘天大人’。”2022年7月11日，天津大学校长金东寒郑重地在编号为“001”号的本科生录取通知书上签下自己的名字，2022年首批本科生录取通知书也承载着祝福和期冀，陆续寄往全国各地新天大人手中。

通知书套盒内装有录取通知书、冯骥才先生主编《天津文化地图》、“天大之星”校园卡套等 天津大学供图

今年的天大录取通知书以“8917号·天津大学星”为主题，其创意来源自一颗以天津大学校名命名的小行星，是2021年通知书的升级版。通知书封套采用“天大之星”图案镂空设计，并点缀有点点星光。2022版录取通知书还特别设计了“小彩蛋”：8917号小行星上，每一位“星”天大人都是独一无二的，但一定有一位新朋友与自己有着特殊的缘分，扫描随通知书一起发放的卡片，还将获得一份特殊的“见面礼”。

“用你的温度开启你的热爱”，启封在开合处温感变色的“天津大学星”，还有更多惊喜。通知书套盒内装有录取通知书、冯骥才先生主编《天津文化地图》、“天大之星”校园卡套、天大校徽、天大纪念卡、“校园文化地图”、“天津大学本科生新生入学手册”等等。同学们可以在通知书中充分感受到第一所现代大学的历史文化之美和天津城市魅力。(孙玲玲 刘晓艳 赵宇辰)

(责编：郝孟佳、李依环)