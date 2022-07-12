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新行动助力上千所高校服务上万家企业高质量发展

2022年07月12日09:15 | 来源：新华社
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原标题：新行动助力上千所高校服务上万家企业高质量发展

　　记者11日从教育部获悉，教育部办公厅、工业和信息化部办公厅、国家知识产权局办公室日前印发通知，共同组织开展“千校万企”协同创新伙伴行动，推动校企深度融合，主动服务和融入新发展格局。该行动将利用5年时间，有组织推动1000所以上高校支撑服务1万家以上企业高质量发展。

　　通知提出，利用5年时间，聚焦国家重大战略需求和产业发展共性问题，新增布局30个左右关键核心技术集成攻关大平台和100个左右教育部工程研究中心，推动建设一批校企创新联合体，开展教育部工程研究中心优化整合，联合部署一批协同攻关任务，支持高校和企业探索协同创新的新机制、新模式，根据龙头企业、专精特新中小企业和创新型中小企业特点，实现与高校精准对接，开展不同形式的创新合作，突破一大批制约产业高质量发展的关键核心技术和共性技术，强化企业需求牵引和市场化导向的知识产权布局。

　　通知将实施协同攻关一批关键核心技术、推动打造一批创新联合体、优化整合一批技术创新平台、探索选聘一批专家教授作为中小企业技术导师、择优派驻一批博士生为企业提供技术服务、推进实施一批高校专利开放许可项目、培育孵化一批专精特新中小企业等“七个一批”重点任务。

　　通知要求，各地要结合区域产业发展，联合研究制定政策措施和具体举措，组织开展丰富多样的校企对接活动，加强对协同创新项目的资金支持力度，有力促进产业高质量发展。（记者徐壮）

(责编：郝孟佳、李依环)

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