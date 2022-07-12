李元元

原标题：加快构建立德树人体系

【学思行】

立德树人是一项系统工程，其体系的构建，要通过“一盘棋”系统理念，探索形成各领域同题共答、各环节同向发力的育人工作机制，完善“五育并举”“三全育人”格局，推进立德树人根本任务落地落实落细。

立德树人体系的内涵是什么

构建立德树人体系是推进新时代高等教育发展的必然要求。习近平总书记强调，要把立德树人内化到大学建设和管理各领域、各方面、各环节，做到以树人为核心，以立德为根本。构建立德树人体系，就是从顶层设计入手，致力打好人才培养“组合拳”，提升高等教育发展水平。

构建立德树人体系是深化高校育人工作改革创新的有效载体。当前，高校在教育实践中仍存在立德树人主体责任泛化、路径举措窄化、目标任务虚化、考核评价弱化等问题，致使立德树人仅成为少数部门和少数人的主责任务。构建立德树人体系，有助于破解制约立德树人成效的体制机制障碍，理顺权责关系，把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，全面提升高等教育质量，取得良好育人效果。

构建立德树人体系是运用系统观念推动工作的具体体现。立德树人涉及学校教育和人才培养各个环节，体现在教学、科研、管理、服务和实践等诸多活动中，需要制度、评价、资源等方面的协同配套。习近平总书记强调：“系统观念是具有基础性的思想和工作方法。”只有以整体的眼光看待问题，系统设计、全面推进立德树人体系构建，充分调动全域、全员的育人积极性，才能实现整体效应最大化。

体系如何构建

立德树人是对人才培养规律的高度凝练和深刻总结，这就决定建设立德树人体系并非另起炉灶，也非平地盖高楼，而是对现有人才培养体系的升级改造与拓展延伸。通过理念融入、制度调整、资源保障和评价支持，有效拓宽立德树人可能路径、强化立德树人制度保障，提升立德树人实际成效，形成体系化的立德树人资源、平台与监测网络，做到全员、全程、全方位育人。因此，立德树人体系建设的基点是将立德树人体系与人才培养体系融为一体，这一建设思路，既可避免另起炉灶带来的工程烦琐及体系兼容问题，也能规避任务指向的建设方式引发的运动式落实的窠臼，做到常态化、系统化地落实立德树人根本任务。这就要求立德树人教育体系要嵌入人才培养体系之中，以树人为核心、以立德为根本、以制度为保障，注重高校场域、教师劳动与学生学习的特点，统筹教学、科研、管理、实践与服务育人。

我们在实践中探索构建了思想政治教育体系、科学知识教育体系、创新创业教育体系、实践能力教育体系与综合素质教育体系相结合的立德树人体系。思想政治教育体系旨在将思想政治教育贯穿于人才培养全过程和各环节，培养明大德、守公德、严私德的社会主义建设者和接班人；科学知识教育体系则以“厚实基础、关注前沿、科教融合、协同育人”的指导理念，注重打牢学科和专业基础，拓宽学术视野，鼓励用高水平科研成果支撑和反哺教育教学和人才培养；创新创业教育体系则以培养创新精神和批判性思维为抓手，打造创新人才培养特区；实践能力教育体系则以实验教学和工程实训为重要内容，着力提升学生实践技能和动手能力，让学生既能仰望星空，又能脚踏实地；综合素质教育体系则旨在通过打造高水平文化素质教育课程和学术讲座，提升学生人文情怀和综合素养，培养既有科学精神又有人文素养的高素质人才。五个方面虽有各自内涵，但彼此相顾，一体贯彻，成为一个相互贯通、相互促进、相互支撑的整体。

健全立德树人如何突破“上热下冷”

立德树人根本任务的落实，不仅需要育人体系的升级调整，也需要保障体系的协同跟进。高校要打破落实立德树人根本任务过程中存在权责不匹配问题，将条件保障和资源分配紧紧围绕立德树人进行配置部署，突破“上热下冷”困局，激发学校育人新活力。

各项保障机制具体包括制度供给体系、资源分配体系、教师管理体系、服务提升体系与评价支持体系。制度供给体系旨在系统梳理并调整与立德树人根本任务不相适宜的制度举措，提供良好的育人制度环境；资源分配体系意在根据立德树人根本任务配置资源，以目标定任务，以任务配资源，将立德树人成效和人才培养质量作为院系年度考核和教师收入分配的重要标准；教师管理体系重在引导教师回归育人初心，争做教书育人的大先生和学生成长的引路人；服务提升体系意在提升管理人员的服务育人意识，为立德树人和人才培养保驾护航；评价支持体系旨在破立并举，将立德树人成效和人才培养质量作为教师职务晋升、岗位聘用、评优评先以及院系考核和干部任用的重要标准，通过评价指挥棒的作用，激发和引导关键主体落实立德树人根本任务。

思想道德教育、科学知识教育、创新创业教育、实践能力教育、综合素质教育相结合的立德树人体系，是华中科技大学培养卓越人才具体实践的结晶，也是开展一流大学建设的具体行动。实践探索显示，立德树人体系在促进学生德智体美劳全面发展，造就堪当民族复兴大任时代新人方面取得了很好的成效。

（作者：李元元，系中国工程院院士、华中科技大学党委书记）

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