张宝歌

原标题：暑期社会实践如何避免“为做而做”

大学生暑期社会实践作为高校实践育人的重要组成部分，为大学生走出书本、走出校园、认识社会、提升综合素质提供了良好契机。如何在疫情防控常态化背景下，克服疫情冲击，利用好暑期社会实践这块“试验田”，使大学生深入社会、深入企业、深入基层，增长见识、锻炼毅力、培养品格、提升综合能力和社会责任感，是亟待解决的重要问题。

特点：实践专业化程度日益加深

目前来看，我国大学生暑期社会实践内容和形式正在不断扩充、完善。高校结合自身实际情况，开展专业实践、校企合作、创业实践、调研访谈、职业体验等形式多样的大学生暑期社会实践活动，能够弥补学校课堂知识的不足，帮助大学生在实践中探寻专业意义和自我价值。

同时，实践专业化程度日益加深。越来越多的大学生倾向于参加有深度、有广度的实践活动，已形成一定规范化、品牌化的社会实践活动，有助于大学生更好运用、完善知识，在原有基础上提升其思想意识和素质能力。

此外，实践主体日益多元化。目前，高校大学生暑期社会实践教育已基本形成以本科生为主体、以研究生为重点、以教师为指导的完整实践体系，丰富了大学生暑期社会实践的主体层次，主体多元化提升了社会实践活动的深度。

挑战：实践存在形式化、表面化现象

当然，我们更要清醒认识到，目前大学生暑期社会实践还存在诸多挑战有待克服。如形式化现象较为突出。长期以来，大学生暑期社会实践活动走形式、重场面、浅尝辄止的“假实践”时有发生。疫情防控常态化背景下，大学生暑期社会实践活动数量并未减少，但深入调查、融入社会易流于表面，暑期结束前赶份报告的情况尤为明显，这种形式化、表面化的“社会实践”定然意义甚微。

社会实践制度设计不够完善。在疫情之下，大学生暑期社会实践的内容与形式发生变化是一种应然选择。然而，有部分高校在大学生暑期社会实践内容和形式上缺乏创新，同质化现象严重成为一种实然状况，且缺乏有效方法，线上线下结合缺乏有效设计，无法调动学生实践积极性。考核、评价、激励制度流于一般性指标，在制度设计上存在“为做而做”的状态。

社会实践育人实效有待提升。受各地疫情防控政策影响，学校对学生联系的实践场所无法完全了解。不少学生因没有实质性约束，容易敷衍了事，未真正进行社会实践；部分大学生在选择社会实践项目时“拈轻怕重”，部分大学生社会实践“蜻蜓点水”，调查不深入，只是将其视为学校布置的一项任务，缺乏对社会实践的深入理解，极大影响了育人成效。

社会实践保障力度有待加强。受到疫情影响，许多高校暑期社会实践基地建设数量较为不足，且无法建立长期的良好合作关系。从社会角度来看，一些机构对大学生暑期社会实践缺乏认同感，参与配合度比较低。从高校角度来看，多数高校未构建部门协调机制，致使高校在划拨专门资金、主动开发实践基地上表现乏力，导致相关政策执行不到位，执行效率低下。

对策：统筹育人合力下好“一盘棋”

针对大学生社会实践存在的一系列挑战，笔者建议，应针对形式主义问题打好“组合拳”。疫情之下，大学生暑期社会实践须做好完备的内容设计和科学的实践安排，如返乡大学生可协助当地开展疫苗接种的宣传与答疑解惑工作，或到接种点协助维护现场秩序，服务接种群体。高校可为不同年级、不同专业和不同特点的学生设计有针对性、与教育教学相结合的暑期社会实践项目主题，拓展实践内容，解决社会热点难点问题。此外，高校结合国家重大发展战略，以社会需求为出发点，充分挖掘学校专业优势，依托社会实践基地和校企合作单位等，开展多层次、全方位的合作，调动广大师生、社会资源参与大学生暑期社会实践的主动性和积极性，提高暑期社会实践的实效性和长效性。

同时，创新过程管理，牵好“牛鼻子”。狠抓过程管理，务求大学生暑期社会实践活动实效，是关键之举。一是结合实践反馈和行业最新发展情况，调整大学生实践活动的教学内容和教学方法。二是对大学生社会实践进行客观、公正、科学评定，采取团队成员自评、学校实践指导机构和社会实践基地评价相结合的综合评价方式。三是在实践成果展示上，采取纸质报告、主题演讲、微电影制作等多种表现形式，增强活动宣传的感染力和影响力。四是加强对新媒体技术的应用，通过搭建平台，推广暑期社会实践信息，将需求与供给相结合，同时用好网络，通过微博、微信、手机App等自媒体进行社会实践的培训、传播和推广等。

再次，统筹育人合力下好“一盘棋”。一是因地制宜开展暑期社会实践，立足地区特色，结合高校特色，充分发挥区校联动优势，编制社会实践大纲。二是重点培育社会实践指导教师团队，做好实践队伍的组建工作。三是系统设计暑期社会实践专业化运作举措，推动校内教育资源更好支撑社会实践。四是充分发挥学生组织的作用，让学生组织发动大学生积极投身于暑期社会实践，高校共青团组织可积极与社会团体建立联系，将社会资源引入社会实践。五是发挥“老生带新生”的作用，鼓励参加过暑期社会实践且经验丰富的学生继续参加社会实践，带领、指导“新生”顺利完成实践活动。

最后，科学精准施策强化“双保障”。在高校内部保障上，一是让学生明确暑期社会实践活动的目的及职责，通过举办宣讲会、培训会等形式倡导学生团队对其成员进行严格审核与把关，并对思想认知、项目执行、报告撰写、媒体宣传、人身安全等相关内容进行针对性培训。二是在实践过程中，指导老师要亲赴一线，与学生共同调研、工作，并对其进行深入指导。在社会外部保障方面，政府要积极协调多方资源，根据“双向选择、就近上岗、合理调配”的原则，尽可能安排学生前往家庭所在地的实践单位，有条件的单位可为其发放实践补助。

（作者：张宝歌，系宁波大学教师教育学院教授）

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