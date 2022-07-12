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跨越学段 教师在宽广空间里成长

钟守权
2022年07月12日09:02 | 来源：光明日报
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原标题：跨越学段 教师在宽广空间里成长

　　 【一线讲述】

　　 在我研究观摩过的众多大中小学思政课一体化课例中，深圳职业技术学院谭翀老师执教的《实现中华民族伟大复兴的中国梦》一课，令我印象深刻。

　　 这节课综合运用项目式学习法、虚拟仿真体验法、问题教学法、时空对比等方法，引导学生在与历史人物穿越对话中，身临中国百年来的历史演进，直面无数仁人志士为国为民的求索历程，从中感受历史境遇、感悟时代变革、胸怀理想抱负，激发学生对中国共产党的热爱之情、对理想信仰的执着之念，极具亲和力和感召力。这节课的教学创新价值可以简单浓缩为三句话：有信仰的老师才能教出有信仰的学生；有活力的思想观念源自情感的内化升华；结尾而不结束是思政课最美的结尾艺术。

　　 我将这节课作为案例与中小学老师们反复学习研讨。令人欣喜的是，在今年7月1日举办的南方教研大讲堂活动中，以“善用‘大思政课’，引导学生听党话、跟党走”为共同主题的小学、初中、高中三节思政课，在语言规范、情感引领、思想启发等方面，都展现了较高水准的教学艺术与方法。这种跨越学段的思政课互相启发、共同促进，彰显了大中小学思政课一体化建设的无穷魅力，也让教师在系列主题互通共研、教师发展互学共促、教学艺术互鉴共赏、育人效果互承共进等方面有了更为宽广的成长空间。

　　 （作者：钟守权，系广东省教育研究院教研室副主任）

(责编：郝孟佳、李依环)

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