刘一博

原标题：回归实践 学生成为一体化的主角

【一线讲述】

2021年，我尝试以“沉浸式体验”推进大中小思政课一体化，围绕激发不同学段学生的主体性，在大思政课的实践课堂上搭建各学段学生交融共进的平台。

在江西省赣州市安远县新时代文明实践中心，一场“大手拉小手”的“尊三围保卫战”模拟情景剧上演了。参加社会实践的大学生和当地小学生围绕给定的历史情境，共同策划用最简约的情景剧去表现这次规模不大却气壮山河的战斗。在表演中，不同小组虽有不同创意，但都把红军与群众的心连心和英勇无畏的革命精神生动地呈现了出来。我在点评中结合理论、历史和现实，帮助不同学段学生深化了他们对于“人民就是江山，江山就是人民”的理解。

在过去十年的苏区主题实践教学中，我和学生们积累了大量教学素材，开发了“让信仰点亮人生”“人间正道是沧桑”等宣讲作品，成为服务中小学生思政教育的重要资源，为天津市耀华中学等十余所学校进行宣讲。

大中小学思政课一体化建设要实现“螺旋式上升”，关键是发挥不同学段学生在思政课中的主体地位，让学生成为一体化的真正主角。只有在学生的主动作为中，教师才能真正走进学生的内心世界，制定有针对性的教学方案，进而实现良好的育人成效。

（作者：刘一博，系南开大学马克思主义学院副教授）

(责编：郝孟佳、李依环)