原标题：干预训练助青少年缓解压力

英国《自然》杂志发表的一项公共卫生研究显示，青少年的应激相关想法和生理反应能在一节30分钟的在线训练课程后得到缓解。研究结果为调节青少年压力提出了一种简短而低成本的干预方法，或能在更大范围内推广。

如今，青少年的应激相关焦虑和抑郁症状达到了历史之最，已经严重威胁到他们的精神健康。找到青少年接纳和应对这些应激源的方法，是帮助他们平稳过渡到成年期的关键。

有学者提出了一种应激优化法，主要是教会青少年主动应对社交和学习应激源，而不是想办法回避，从而提升他们的抗压能力。这种压力有益的思维基于生理应激反应能激发一个人的最佳表现。另一种思维是成长型思维，成长型思维认为，努力、策略以及来自他人的支持具有促进智力发育的作用。

美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究人员此次开发了一种干预方法，并在从学龄儿童到本科生组成的6组学生（共4291人）中进行了测试。这一干预包括一个30分钟的自管理在线培训模块，该训练基于融合了成长型思维和压力有益思维的协同策略。随后，团队检测了这些学生的应激水平，包括心理幸福感、焦虑症状、学习成绩和应激相关认知、激素、心血管反应。

他们发现，通过同时针对两种思维，单次的干预课程可以避免脆弱的青少年对正常应激产生不健康的应对方式，防止对相关心理健康产生消极影响。

研究团队指出，这种可推广的干预措施或能提供青少年所需的资源和指导，帮助激发他们的潜力和创造力——这对于人类应对未来挑战是至关重要的。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李依环)