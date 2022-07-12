本报记者 李心萍

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为支持市场主体纾困减压、稳岗扩岗，今年以来国家已出台一系列政策措施，继续实施失业保险稳岗返还、发放一次性留工培训补助。同时，简化办理流程，缩短资金发放时限，让政策红利快速惠及企业。

失业保险是社会保障体系的重要内容，也是积极就业政策的有机组成部分，具有保生活、防失业、促就业的作用。今年以来，为更好发挥失业保险稳岗位、提技能、防失业的功能，国家出台了一系列政策，提出继续实施失业保险稳岗返还、发放一次性留工培训补助等举措，支持市场主体纾困减压、稳岗扩岗。

政策出台后，各地如何落实？有多少企业已享受到政策红利？对稳就业产生了哪些帮助？记者进行了采访。

有效降低运营成本

中小微企业受益明显

“我们已经收到了6.5万元稳岗补贴资金。” 山东省临沂市荣华大酒店有关负责人说，目前酒店每月需缴纳的员工社保费在15.8万元左右，补贴的发放有效降低了酒店的运营成本。

荣华大酒店收到的稳岗补贴资金，其实是失业保险费返还。今年4月，人社部等部门印发《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》（以下简称《通知》），提出继续实施失业保险稳岗返还政策。

根据《通知》，30人（含）以下的参保企业去年裁员率不高于参保职工总数20%的，可按企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的60%至90%返还。

政策出台后，各地努力创造条件顶格执行政策，充分发挥政策效用，释放政策红利，给企业更多实惠、更大支持。

内蒙古自治区依托人社服务专员和基层劳动保障协理员力量，第一时间深入包联企业“面对面”宣传政策。同时，顶格执行最高返还比例，并将失业保险稳岗返还审核权限全部下放到参保地失业保险经办机构，精简了盟市、旗县多级审核环节，提高了审核效率。

辽宁省失业保险基金实现省级统筹，以省为单位，统一管理使用基金结余，破解了部分地市因基金支撑能力不足导致的政策落实难问题。稳岗返还政策在省内均等化落实，政策效能最大化释放。

四川省提早调度省级调剂金，对备付期限不足的统筹地区，及时予以调剂，确保稳岗返还政策在四川省内各地市都顺利实施。

中小企业受益，大型企业的政策“礼包”也在不断升级。

《通知》规定，大型参保企业去年裁员率不高于5.5%，可按去年实际缴纳失业保险费的30%返还。5月31日，四部门再次出台政策，将大型企业返还比例由30%提高至50%。

山东省德州中联大坝水泥有限公司有关负责人告诉记者，政策出台后，当地第一时间落实，目前企业共收到了稳岗返还资金42.7万元，“正好用来帮800名员工缴纳社保”。

人社部数据显示，1至5月，273万户企业获得稳岗返还资金129亿元，惠及5189万人。失业保险援企稳岗取得积极成效。

推广免申即享模式

政策红利快速抵达企业

6月21日一早，广东省广兴（中山）纺织印染有限公司的人事主管李结芬就收到了人社部门工作人员短信，请他们查收2.2万元的稳岗返还资金。

“比我们财务提醒得还早，”李结芬说，“这几年，我们一直都享受这项优惠政策。从最初的提交各类纸质资料到网上申请，再到今年的‘免申即享’，政府的服务越来越好，为企业想得也越来越周到。”

今年以来，人社部在各地推广“免申即享”经办模式，变“企业找政策”为“政策找企业”，做到经办服务“零申报、零资料、零跑路”，让企业无负担享受政策红利。

变被动咨询为主动宣讲，宣传更精准。政策出台后，各地人社部门全面广泛宣传政策，对有联系方式的企业，通过电话、短信等方式“一对一”宣传；对只有注册地址的企业，采取委托镇街、社区、事务所等第三方机构主动上门宣传，推动更多企业知晓政策。

变收取材料为数据比对，经办更智能。各地人社部门对内贯通就业、社保等信息系统，对外打通市场监管、税务等部门数据壁垒，建立企业基础信息数据库，直接按照政策条件进行大数据比对，精准确定企业清单。

变企业申领为直接拨付，服务更便捷。企业清单确认后，各地人社部门将采用电话、短信、业务弹窗等方式“点对点”进行告知。企业只需对发放金额、接受资金账户信息进行确认，失业保险经办机构复核、公示后，直接将返还资金拨付到企业账户。以四川省为例，其资金拨付时间由原来的40个工作日缩短到20个工作日。

“这笔钱真是及时雨。”李结芬告诉记者，广兴纺织是一家主要从事生产高档织物面料织染及后加工的中小企业。近年来受全球疫情影响，企业经营面临着不小压力。“此前公司最担心的就是因为订单减少而导致熟练工人流失。有了这笔钱，我们可以发放各种福利，留住更多工人，等待9月订单旺季的到来。”李结芬说。

发放留工培训补助

帮企业渡难关稳就业

除了实施失业保险返还助力稳定岗位，人社部还利用失业保险基金结余，推出一次性留工培训补助政策。

人社部失业保险司司长桂桢介绍，对地市或者区县本年度内累计出现1个以上中高风险地区，可启动一次性留工培训补助政策。社会保险经办机构通过大数据比对，按照该企业参加失业保险人数，以每人不超过500元的标准直接发放补助。有中高风险疫情地区的地市、县区的大中小微企业都可以享受此项政策。

6月21日，云南省宣布，其首轮一次性留工培训补助已全部兑现到位，补助资金407.65万元，惠及516户企业8153名职工。下一步，云南省还将把一次性留工培训补助政策受益范围扩展到中高风险地区因疫情严重影响暂时无法正常生产经营的所有参保单位，以及非中高风险地区的餐饮、零售、旅游、民航和公路水路铁路运输5个行业，帮助企业渡过难关、稳定岗位。

6月22日，河北省石家庄市对外发布，全市符合发放条件的参保企业共8729家，涉及人员约9.9万人，涉及资金约5000万元。目前，已完成首批176家单位2256.5万元资金的发放工作。

“虽然当前就业局势总体保持基本稳定，但还面临着不少困难和挑战，稳就业任务仍然艰巨繁重。”人社部副部长俞家栋说，接下来，人社部将继续会同有关部门和地方政府，共同抓好落实，推进各项惠企利民政策加快落地见效。

《 人民日报 》（ 2022年07月12日 14 版）

(责编：郝孟佳、李依环)