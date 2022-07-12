郑传芳

习近平总书记在给南京大学留学归国的青年学者回信时指出：“希望同志们大力弘扬留学报国的光荣传统，以报效国家、服务人民为自觉追求，在坚持立德树人、推动科技自立自强上再创佳绩，在坚定文化自信、讲好中国故事上争做表率，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦积极贡献智慧和力量！”留学报国是广大留学人员的光荣传统。广大留学人员要把爱国之情、强国之志、报国之行统一起来，把自己的梦想融入实现中国梦的壮阔奋斗之中。

留学报国的光荣传统是广大留学人员在百余年艰辛奋斗的留学史中形成的。习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上发表的重要讲话中指出：“百余年的留学史是‘索我理想之中华’的奋斗史”。近代以后，一批又一批仁人志士出国留学、回国服务。我们党成立后，大批归国人员投身党领导的伟大事业，在革命、建设、改革的历史长河中付出辛勤汗水、贡献智慧力量。留学是为了增强报效祖国的本领，报国是留学人员矢志不渝的奋斗目标。不论树的影子有多长，根永远扎在土里。不论留学人员身在何处，都始终把祖国和人民放在心里。“我的事业在中国，我的成就在中国，我的归宿在中国”的钱学森，“这辈子最大的幸福，就是自己所做的一切，都和祖国紧紧地联系在一起”的程开甲，“振兴中华，乃我辈之责”的黄大年，“只要国家需要、人类需要，再艰苦的科研也要去做”的钟扬，等等，一大批留学归国人员大力发扬留学报国的光荣传统，找准专业优势和社会发展的结合点，以报效国家、服务人民为自觉追求，留下了为国家不懈奋斗的足迹，创造了无愧于时代、无愧于人民的业绩。

习近平总书记指出：“实践证明，广大留学人员不愧为党和人民的宝贵财富，不愧为实现中华民族伟大复兴的有生力量。”广大留学人员积极投身改革开放和社会主义现代化建设，积极推动我国同其他国家各领域交流合作，为推动我国经济社会发展作出了重要贡献。不久前发布的《新时代的中国青年》白皮书显示，2019年，超过70万人出国深造，超过58万人学成回国；40多年来各类出国留学人员累计超过650万人，回国留学人员累计达420余万人。随着新时代中国特色社会主义事业不断发展、我国综合国力不断增强和社会主义现代化建设对人才需求的不断增长，我国出国留学人员和留学回国人员的数量保持快速增长的态势。

当今世界，综合国力竞争说到底是人才竞争。人才资源作为经济社会发展第一资源的特征和作用更加明显。习近平总书记指出：“当前，我国进入了全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程，我们比历史上任何时期都更加接近实现中华民族伟大复兴的宏伟目标，也比历史上任何时期都更加渴求人才。”新征程上，广大留学人员创新正当其时、圆梦适得其势。在过去一百多年中，留学归国人员留下报效祖国、服务人民的光荣历史，今天也一定能在党的领导下，大力弘扬留学报国的光荣传统，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦积极贡献智慧和力量，在新征程上书写新的恢宏篇章。

（作者为福建欧美同学会会长）

《 人民日报 》（ 2022年07月12日 11 版）

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