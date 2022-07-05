人民网北京7月5日电 （记者孙竞）7月2日，北京语言大学举行教师教育学院揭牌仪式暨国际中文教师教育高峰论坛。记者了解到，该学院这是国际中文教育领域的国内首家教师教育学院。

教育部教师工作司司长任友群指出，成立教师教育学院体现了北语服务国际中文教育事业、服务教育对外开放和国家外交战略大局的主动担当；也是国际中文教育领域的又一项重大事件，必将产生深远影响。他希望北京语言大学教师教育学院能够主动担当，牢记初心使命，传承红色基因，擦亮金字招牌，面向未来，创新发展国际中文教育，培养卓越国际中文教师，深化中外人文交流，服务“一带一路”合作倡议，为中华民族的伟大复兴和构建人类命运共同体做出更大的贡献。

教育部教师工作司司长任友群。校方供图

北京语言大学校长刘利介绍，为适应新时代国际中文教育事业发展的需求，更好地培养卓越中文教师，学校决定整合全校教育教学资源组建教师教育学院。经过广泛调研、深入论证和精心实施，学院已于2020年12月正式宣告成立。

北京语言大学校长刘利。校方供图

刘利指出，北京语言大学成立教师教育学院，决不是简单的学院更名和牌子替换，而是深化教师教育改革、推动教师教育科学化的必然之举，是强化学校办学特色、巩固办学优势的必然之举。一是明确中文教师培养的“师范性”，推动中文教师的培养范式与世界通行的“师范教育”接轨，从而提升国际中文教师教育的专业化水准。二是推动中文教师教育的基础理论研究和专业内涵建设，将教育学的一般原理与中文教师培养的实际相结合，形成具有国际中文教育特色的教师教育理论，为专业内涵建设和育人实践提供理论支撑。三是深化中文教师教育模式改革，推动中外学生一体化培养，本硕博三个学历层次贯通培养，利用基地扩大选才进行拨尖培养，着力造就卓越中文教师和未来教育家。

刘利表示，教师教育学今后院将着力加强四大体系建设。第一，着力构建国际中文教师教育的学科体系。第二，着力构建本硕博一体设计、每个层次各有专业侧重的中文教师培养体系。第三，着力构建适应多元化教育需求的课程体系。第四，着力构建国际中文教师的培养标准和评价体系。他希望教师教育学院以此次揭牌为新起点，加强顶层设计，汇聚高水平人才，不断为国际中文教师教育贡献新理论、新方案和新经验，培养造就更多德才兼备的卓越中文教师和教育人才，推动国际中文教育事业高质量发展。

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