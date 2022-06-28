人民网6月28日电 27日，山西、内蒙古、河南、四川、云南、陕西、青海、宁夏等八个省（区）陆续公布高考改革方案，明确于2022年全面启动高考综合改革，于2025年整体实施。

山西启动高考综合改革 实行“3+1+2”模式

根据山西省政府印发的《山西省深化普通高校考试招生综合改革实施方案》，明确2022年启动高考综合改革。根据方案，2022年秋季入学的普通高中一年级学生将不再实行文理分科，2025年山西新高考开始实施“3+1+2”模式。

考试使用全国卷，不再分文理科，考生总成绩由语文、数学、外语3门全国统一考试科目成绩和3门选择性考试科目成绩组成，总分750分。其中，语文、数学、外语各为150分，按原始分计入总成绩；选择性考试科目各为100分，首选科目物理、历史以原始分计入总成绩，再选科目化学、生物学、思想政治、地理以等级转换分计入总成绩。

在招生录取方面，自2025年起，除提前批次外，分本、专科两个批次录取。普通高校招生按物理科目组合、历史科目组合两类，分列招生计划、分别划线、分别投档，采用“院校专业组”方式实行平行志愿录取。

内蒙古启动高考综合改革 2025年起实行“3+1+2”模式

27日，《内蒙古自治区深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案》正式印发，内蒙古从2022年秋季入学的高中一年级学生启动实施高考综合改革。

“3+1+2”模式下，考生文化课总成绩满分为750分。其中，“3”即语文、数学、外语3门统一高考科目，不再分文理科，试卷为全国统一命题，每门满分均为150分。“1”和“2”为学业水平考试中的选择性科目，试卷由自治区统一命题。“1”就是考生在物理或者历史科目中选择其中1门作为首选科目，每门满分均为100分，以卷面原始分计入高考文化课总成绩。“2”就是考生在思想政治、地理、化学、生物学4门科目中选择2门作为再选科目，每门满分均为100分，按等级转换分数计入高考文化课总成绩。

在招生录取方面，将按照考生选考物理组合、历史组合两个类别分别编制招生计划、分开划线、分开投档、分开录取。同时，把原来的本科一批、二批合并为一个批次，并实行平行志愿投档录取。高等职业院校分类考试实行“文化素质+职业技能”考试模式，一般安排在普通高考之前进行，报考高职院校但未被录取的考生还可以继续参加普通高考。通过高等职业院校分类考试招生录取和通过普通高考录取的学生，毕业证书效力完全相同，没有任何区别。

河南启动高考综合改革 将实施“3+1+2”模式

《河南省深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案》27日发布，从2025年起，河南普通高考实行“3+1+2”模式。

考生总成绩由3门统一高考科目成绩和3门普通高中学业水平选择性考试科目成绩构成，满分750分。其中，统一高考科目中语文、数学使用原始成绩计入考生总成绩，每门满分150分；外语科目满分150分，其中听力部分30分、笔试部分120分，河南省2025年、2026年仍延续现行计分办法，自2027年起听力成绩计入外语成绩总分。选择性考试首选科目使用原始成绩计入考生总成绩，再选科目使用等级转换分计入考生总成绩，每门满分100分。

自2025年起，在河南省招生的普通高等学校要根据学科专业需要，科学合理设置选考科目要求，提前向社会公布。合并本科一批、本科二批录取批次，按照首选科目物理、历史两个类别分别编制招生计划，分别划定录取控制分数线；实行“院校专业组”平行志愿投档录取模式。

四川启动高考综合改革 2025年起实施

根据《四川省深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案》，四川2022年启动高考综合改革，2025年整体实施。改革后，考试不再分文理科，改为采用“3+1+2”模式：“3”为语文、数学、外语（含英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语）3门全国统一考试科目；“1”为首选科目，考生从物理、历史2门科目中自主选择1门；“2”为再选科目，考生从思想政治、地理、化学、生物4门科目中自主选择2门。

考生的文化总成绩由语文、数学、外语3门全国统一考试科目成绩和3门选择考科目成绩组成，总分为750分。其中，全国统一考试科目语文、数学、外语的分值均为150分，总分450分；选择考首选科目成绩以原始分呈现，再选科目成绩以等级转换分呈现，3门科目分值均为100分，总分300分。等级转换计分方法另行制定。

录取方式方面，普通高等学校统一考试招生按物理、历史两个类别分列计划、分开划线、分别投档，分本科、专科两个阶段进行录取。除提前录取的批次外，考生志愿由“院校+专业组”组成，实行平行志愿投档的统一录取模式。

云南发布高考改革实施方案 2025年起采用“3+1+2”模式

27日，记者从云南省深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案解读发布会上获悉，云南省将从2022年秋季入学高一新生开始启动高考综合改革，2025年全面实施“新高考”。“新高考”实行“3+1+2”模式，不分文理科。

考生高考文化总成绩由全国统一高考的语文、数学、外语3门成绩和考生选择的3门选择性考试成绩组成，总分为750分。语文、数学、外语卷面满分均为150分，总分450分。选择性考试科目各科满分均为100分，其中，物理、历史2门首选科目，考生选择1门，成绩按照原始分计入高考成绩，思想政治、化学、地理、生物学4门再选科目，考生选择2门，成绩按照等级转换分计入高考成绩。

从2025年起，普通高等学校考试招生即高考录取依据全国统一高考成绩、普通高中学业水平考试成绩，参考学生综合素质评价信息，择优录取。在普通高等学校招生录取中，按照物理、历史两个类别分列计划、分开划线、分别投档，区分本、专科两个阶段进行录取。考生总成绩公布后填报志愿，考生志愿由“院校专业组”组成，实行平行志愿投档。

此外，高职院校分类考试招生也是本轮高考综合改革的一项重大举措。从2025年起，每年春季采取“文化素质+职业技能”的考试评价方式，面向普通高中毕业生、中职毕业生以及社会同等学力人员，全省统一组织开展高职院校分类考试招生。未参加分类考试以及未被分类考试录取的考生，还可以参加6月举行的统一高考进入高职学校学习。分类考试作为高职院校招生的主渠道，为各类学生接受高等职业教育提供多样化入学方式，引导普通高中和中职学校为学生发挥个性潜能提供多样化选择。

陕西高考综合改革实施方案发布 2025年起实行“3+1+2”模式

记者从陕西省政府新闻办27日举行的新闻发布会上了解到，陕西省高考综合改革将从2022年秋季入学的高中一年级学生开始实施，2025年整体实施，实行“3+1+2”模式。

考生总成绩由3门统一高考成绩和3门普通高中学业水平选择性考试成绩构成，满分750分。其中，3门统一高考科目使用原始成绩计入考生总成绩，每门满分150分；选择性考试中首选科目（物理或历史）使用原始成绩计入考生总成绩，每门满分100分；再选科目按等级分计入考生总成绩，每门满分100分。

在招生录取方面，自2025年起，除提前批次外，分本、专科两个批次录取。普通高校招生按物理科目组合、历史科目组合两类分列招生计划、分别划线、分别投档，采用“院校专业组”方式实行平行志愿录取。

实施方案还规定，进一步完善高等职业院校分类考试招生。将高等职业院校考试招生与普通高校相对分开，实行“文化素质+职业技能”评价方式。明确面向普通高中毕业生、中职学校毕业生、具有高中同等学力社会人员的评价录取方式，完善从初中毕业生中招收五年制中高职衔接的培养模式，构建中等职业教育、专科层次职业教育相互衔接的现代化职业教育体系。

青海发布高考综合改革实施方案 2025年起实行“3+1+2”模式

根据《青海省深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案》，青海省将从2022年秋季入学的高一年级学生开始启动普通高校考试招生综合改革。2025年，青海省高考综合改革落地，实行“3+1+2”考试模式。

考试科目包括3科全国统一高考科目（语文、数学、外语）、1科学业水平选择性考试首选科目（历史或物理）、2科学业水平选择性考试再选科目（思想政治、地理、化学、生物学）。考生高考总成绩满分750分，其中，全国统一高考科目语文、数学、外语3科使用原始成绩计入考生总成绩，每科满分150分;首选科目使用原始成绩计入考生总成绩，每科满分100分；再选科目以等级赋分计入考生总成绩，每科满分100分。

高校招生录取时，按照历史、物理两个类别，分别编制招生计划、分别划定录取分数线、分别投档录取，实施“专业（类）+院校”平行志愿投档录取模式。

宁夏将从今年秋季入学高一学生起实施高考综合改革

记者27日从宁夏回族自治区人民政府新闻发布会上获悉，宁夏是第五批高考综合改革省份，从2022年秋季入学的高中一年级学生开始实施。

自2025年起，普通高等学校依据考生的全国统一考试成绩和普通高中学业水平考试成绩，参考普通高中学生综合素质评价，择优录取，简称“两依据一参考”。一是考试科目。全国统一考试科目为语文、数学、外语（含英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语）3门，不分文理科，使用全国卷，其中外语科目含听力和笔试两部分。选择性考试科目由考生根据高校选科要求，结合自身特长兴趣，首先在物理或历史中选择1门，再从思想政治、地理、化学、生物学中选择2门，即“3+1+2”模式。报考体育类、艺术类等专业的考生还须参加相应的专业考试。

此外，考生总成绩由3门全国统一考试科目成绩和3门选择性考试科目成绩组成，满分750分。其中全国统一考试科目语文、数学、外语，使用原始成绩计入考生总成绩，每门满分150分。选择性考试首选科目中，物理或历史使用原始成绩计入考生总成绩，每门满分100分。考生在思想政治、地理、化学、生物学中自主选择的2门科目按等级赋分后计入考生总成绩，每门满分100分。（综合人民网各地方频道）

(责编：郝孟佳、熊旭)