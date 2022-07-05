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教育部：十年间，普通高中专任教师总数增长27.17%

2022年07月05日16:36 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月5日电 （记者郝孟佳）今天，教育部召开第7场“教育这十年”“1+1”系列发布会，介绍党的十八大以来普通高中教育改革发展成效。“十年来，普通高中专任教师总数大幅增加，由159.5万人增加到202.83万人，增长27.17%，生师比由2012年的15.47:1优化到目前的12.84:1，有效缓解了高考综合改革实施选课走班面临的师资紧张问题。”教育部基础教育司司长吕玉刚说。

吕玉刚介绍，过去十年，国家统一了城乡普通高中教职工编制标准，持续加大普通高中教师补充力度，着力强化教师队伍建设基础性作用。教师队伍学历结构不断优化，全国普通高中专任教师学历合格率由原来的96.44%提高到98.82%，硕士及以上学历教师占比由原来的5%提高到12.4%，增长了近1.5倍，更好满足了教育教学需要。教师育人能力明显提升，把师德师风建设贯穿普通高中教师管理全过程，努力培养“四有”好老师。

2018年以来，教育部面向全国连续举办了16期普通高中新课程新教材国家级示范培训班，采取线上线下相结合的方式，累计培训校长和教师达到47万人次。同时，部署各地组织开展了教师的全员培训，并且加强教研工作的指导，大力推广应用国家级优秀教学成果，不断提高校长的课程实施领导力和教师的教育教学能力。

(责编：李依环、丁涛)

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