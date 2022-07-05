人民网北京7月5日电 （记者郝孟佳）今天，教育部召开第7场“教育这十年”“1+1”系列发布会，介绍党的十八大以来普通高中教育改革发展成效。教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，全国大班额比例大幅下降，普通高中56人及以上大班额比例由2012年的47.76%降低到2021年的4.81%，下降近43个百分点。

吕玉刚表示，国家连续实施了普通高中改造计划和教育基础薄弱县普通高中建设项目，中央财政累计投入711.86亿元，带动地方各级政府进一步加大了学校建设投入，显著改善了学校办学条件。

十年来，校舍资源快速扩大，全国累计新建改扩建普通高中学校4570所，2021年全国普通高中校舍建筑面积达到6.4亿平方米，比2012年增加2.2亿平方米，增长52.35%。

在谈到教学装备条件时，吕玉刚介绍，2021年全国普通高中生均仪器设备值达到4968元，比2012年增加了2841元，提高了1.34倍；音体美器械和理科实验仪器设备配备标准达标学校均达到了95%以上，基本实现了全面达标的要求，增长幅度超过10个百分点，为培养创新人才、提高学生创新素质提供了有效支撑。

此外，2021年全国普通高中学校联网率达到100%，多媒体教室占教室总数比例达到76%，国家中小学智慧教育平台提供了丰富的普通高中优质教育资源，各地各校开发应用了多种教育教学场景；进入高考综合改革省份均建设应用了省级统一的学生综合素质评价电子平台和学校的选课走班信息系统，促进了信息技术与教育教学的深度融合。

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