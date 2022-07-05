人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

教育部：全国高中阶段教育毛入学率进一步提高到91.4%

2022年07月05日15:13 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京7月5日电 （记者郝孟佳）今天，教育部召开第7场“教育这十年”“1+1”系列发布会，介绍党的十八大以来普通高中教育改革发展成效。教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，2020年，全国及各省（区、市）高中阶段教育毛入学率均达到90%以上。2021年，全国高中阶段教育毛入学率进一步提高到91.4%，比2012年从整体上看提高了6.4个百分点。

吕玉刚表示，十年来，普通高中教育普及水平持续提高，普及目标如期实现。我国办学规模持续扩大，2021年全国普通高中总数达到1.46万所，在校生达到2605.03万人，分别比2012年增长7.97%和5.59%，为更多适龄学生提供了接受普通高中教育的机会。

吕玉刚谈到，中西部普及提升幅度大，教育部与中西部10个原来普及水平比较低的省份签订了普及攻坚备忘录，建立了部省协同机制，强力推进普及攻坚，这10个省份毛入学率十年平均提高了17.02个百分点，有的省份提高了接近30个百分点，明显缩小了区域教育发展差距。

(责编：李依环、丁涛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部