人民网北京7月5日电 （记者郝孟佳）今天，教育部召开第7场“教育这十年”“1+1”系列发布会，介绍党的十八大以来普通高中教育改革发展成效。教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，2020年，全国及各省（区、市）高中阶段教育毛入学率均达到90%以上。2021年，全国高中阶段教育毛入学率进一步提高到91.4%，比2012年从整体上看提高了6.4个百分点。

吕玉刚表示，十年来，普通高中教育普及水平持续提高，普及目标如期实现。我国办学规模持续扩大，2021年全国普通高中总数达到1.46万所，在校生达到2605.03万人，分别比2012年增长7.97%和5.59%，为更多适龄学生提供了接受普通高中教育的机会。

吕玉刚谈到，中西部普及提升幅度大，教育部与中西部10个原来普及水平比较低的省份签订了普及攻坚备忘录，建立了部省协同机制，强力推进普及攻坚，这10个省份毛入学率十年平均提高了17.02个百分点，有的省份提高了接近30个百分点，明显缩小了区域教育发展差距。

(责编：李依环、丁涛)