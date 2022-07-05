2022年北京市职业教育宣传月宣传片

人民网北京7月5日电 （记者何淼）2022年北京市职业教育工作会议暨职业教育宣传月启动仪式今日在北京电子科技职业学院召开。北京市副市长卢彦出席会议并讲话，市教委主任刘宇辉主持会议。

本次会议深入学习贯彻落实习近平总书记对职业教育工作的重要指示和全国职业教育大会精神，学习宣传、贯彻实施新修订的《中华人民共和国职业教育法》，部署北京市《关于推动职业教育高质量发展的实施方案》的十大重点任务，启动北京职业教育宣传月活动。

卢彦在讲话中强调，要提高政治站位、深刻学习领会中央领导重要指示批示和全国职业教育大会精神的丰富内涵，充分认识新修订的职业教育法的重大意义，全面贯彻党的教育方针，培养更多高素质技术技能人才；要深化思想认识、深刻把握推进现代职业教育高质量发展的重要意义，从全局高度深刻认识发展职业教育的重要性，把职业教育摆在更加突出的位置，加快职业教育高质量发展；要强化责任担当、聚焦抓实推进现代职业教育高质量发展的关键环节，落实立德树人根本任务，统筹推进各层次职业教育高质量发展，深入推进产教融合校企合作，着力提升技术技能人才培养质量。

卢彦要求，全市要深入学习宣传、贯彻实施新修订的职业教育法，各区要把职业教育纳入经济社会发展大局，各相关部门要加强政策协同，要加大职业教育宣传力度，讲好北京职教故事，为职业教育高质量发展创造良好的政策环境和社会氛围。

会议开始前，卢彦还主持召开了北京市职业教育工作联席会议第一次全体会议，市有关部门15个单位参加，贯彻实施新修订的《职业教育法》，进一步加强对北京职业教育工作的领导，强化统筹协调，形成工作合力。

教育部职业教育与成人教育司司长陈子季在发言中充分肯定北京职业教育改革发展成就。他指出北京职业教育秉持高质量、有特色、国际化的发展理念，在办学质量、体系建设、教师水平、产教融合、教材建设、国际合作和服务国家战略等方面走在了全国前列，体现了职业教育的首善标准。

陈子季希望，北京市全面准确把握技能型社会建设的重大意义，进一步完善现代职教体系、创新产教融合体制机制、优化人才成长发展环境，全面构建高质量现代化首都职业教育新发展格局，写好首都技能型社会建设新篇章。

刘宇辉深入解读了市委办公厅、市政府办公厅印发的《关于推动职业教育高质量发展的实施方案》，重点部署了推动北京职业教育高质量发展的十个重点任务。

北京市将围绕首都“五子”联动和“四个中心”战略定位，深入贯彻职业教育高质量发展理念、优化技术技能人才供给结构、推动中等职业教育综合改革、树立高等职业教育发展标杆、推进应用型本科高校分类发展、优化产教融合校企合作政策环境、打通高技能人才职称评价通道、完善对职业院校教师的激励制度、拓宽职业院校毕业生就业渠道、着力打造职业教育示范项目，打造新时期职业教育高质量发展的首善之区。

北京电子科技职业学院、北京昌平职业学校、北京工贸技师学院作为职业院校代表进行了交流发言。会议同期举办了北京职业教育改革成果展，充分展现了北京职业教育为服务高精尖产业、高质量民生、城市运行、文化传承创新、京津冀协同发展、乡村振兴、一带一路、北京冬奥会等方面提供了坚实的技能和人才支撑，为首都经济社会发展做出了重要贡献。

(责编：何淼、熊旭)