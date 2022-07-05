原标题：郑州高新区教师招聘存在泄题情况？官方发布通报

据郑州市高新科技产业开发区管委会官方微信消息，7月3日，有网友在微博等网络平台发布“高新区教师招聘存在泄题情况”，为回应网民关切，郑州高新区责成社会事业局、公安分局等部门成立联合调查组，对网传信息开展调查。现将有关情况通报如下：

郑州高新区2022年面向社会公开招聘中小学教师，由社会事业局委托郑州市现代人才测评与考试研究院承担线上报名、资格审查及线上笔试、面试相关业务。委托协议中明确受委托方必须按照国家、河南省、郑州市关于事业单位公开招聘工作相关文件、规程要求执行。

2022年郑州高新区教师招聘考试共报名21675人，分10个批次线上进行，每个批次题型、题量相同，但试题内容不同。为确保公平，严防作弊，本次线上笔试系统自带人脸识别和防切屏功能；考试期间，监考端实行线上、线下双机位监考，系统同步开展IP侦测、随机抓拍；试题作答单向、不可逆，所有试题单个计时、乱序排列、选项随机。为保障线上考试安全，依据相关规定所有相关人员需严格执行保密要求，试题保管专人专责，试题导入专人操作，试题发布账号唯一，服务器部署保持独立。

7月3日，联合调查组对郑州市现代人才测评与考试研究院平台服务器进行调查、取证，未发现有试题外泄情况。

经比对，网友上传的模拟题库截图页面和2022高新区招教线上考试系统分属不同平台，两者运行各自独立，没有交集，且试题从命制、保管、发布、使用均有完整、严格的保密规程，试题上线前始终处于封存中，试题从录入到上线使用均按照事业单位招聘考试规程规范运行。

经查，刷题平台于2020年3月7日上线，涵盖行测、申论、公共基础知识、教育理论基础知识、医学基础知识五大模块，共26780道题。为方便考生学习使用，自运行以来，一直处于开放状态，考生可自行注册、刷题，该平台服务多类型考试，刷题平台题库与本次高新区教招考试试题相互独立，没有关联，不存在网传所述“下午6：40至凌晨5：40专门开启”的情况。

此事件不影响本次招教工作的既定程序。后续的工作将吸纳和听取社会各界建议进一步完善工作细节，认真排查工作中可能存在的薄弱环节，切实加强工作人员培训，严格按照考务规定履职尽责，优化程序，杜绝任何徇私舞弊的发生，给各位考生提供更优质的考试服务，塑造安全、公平、公正的人事招聘考试环境。

真诚欢迎社会各界和广大考生继续参与监督，如发现问题可拨打监督咨询电话0371－60923660。

(责编：郝孟佳、熊旭)